Incidente sul lavoro a Rosignano: 75enne precipita dal tetto di un capannone e muore

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nella zona artigianale di Rosignano, in via Guido Rossa, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro. La vittima, da quanto si apprende, si chiamava Luigi Liparini, ed era il titolare dell'azienda a conduzione familiare dove è avvenuto l'incidente.

Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore si trovava sul tetto di un capannone quando la copertura avrebbe ceduto improvvisamente, facendolo precipitare da diversi metri di altezza.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Inizialmente era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma le ferite riportate nella caduta si sono rivelate troppo gravi. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Il capannone è stato sequestrato e sull'incidente indaga l'ispettorato del lavoro. La salma del 75enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'incidente in via Guido Rossa è il secondo decesso sul lavoro registrato oggi a Rosignano. In mattinata, infatti, un operaio di 60 anni era morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava al lavoro.

I commenti

Eugenio Giani: "Esprimo il mio più sincero cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie delle due vittime"

Sulla tragedia è intervenuto sui social anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: "Due morti in poche ore a Rosignano mentre si trovavano al lavoro. Un uomo è morto precipitando dal tetto di un capannone, mentre un altro lavoratore è deceduto dopo essere stato colto da un malore. Esprimo il mio più sincero cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie delle due vittime. Due vite perdute, due famiglie nel dolore. A loro va l'abbraccio di tutta la Toscana".

Paolo Fantappiè, Segretario Generale UIL Toscana: "Serve un'azione concreta che possa fermare una strage senza fine"

"Apprendiamo in questi minuti della doppia tragedia sul lavoro avvenuta oggi a Rosignano, dove due lavoratori hanno purtroppo perso la vita: un 75enne è caduto dal tetto di un capannone di una ditta della zona artigianale ed un 60enne ha accusato un malore all’interno del parco industriale di Rosignano Solvay". Commenta così sui social Paolo Fantappiè, Segretario Generale UIL Toscana.

"La UIL Toscana nel porgere le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime, chiede alla Regione Toscana di farsi parte attiva, convocando urgentemente tutti i vari attori coinvolti sul tema della sicurezza, a partire dalle organizzazioni sindacali: la situazione è gravissima e serve un’azione concreta, pragmatica, di sistema che possa fermare una strage senza fine nella nostra regione.

È necessario che la regione ed i comuni individuino delle risorse per aumentare i controlli sui posti di lavoro, mettere in campo più ore di formazione da destinare alle lavoratrici e lavoratori. Non si può pensare ad una reindustrializzazione della Toscana se non c’è sicurezza sui posti di lavoro. Primum vivere dicevano i latini, non si può morire di lavoro. Come UIL Toscana continueremo a portare avanti la nostra campagna Zero Morti sul Lavoro fino a che non avremo raggiunto il nostro obiettivo".

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