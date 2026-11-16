Rosignano, operaio 60enne muore mentre lavora a causa di un malore

L'uomo, circa 60 anni, era dipendente di una ditta di manutenzioni. Inutili i soccorsi del 118 e della Croce Rossa. Sul posto carabinieri e Medicina del lavoro della Asl.
Un operaio di circa 60 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre lavorava all'interno del parco industriale di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. L'episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 16 novembre.
L'uomo, dipendente di una ditta di manutenzioni, si è improvvisamente accasciato a terra mentre si trovava al lavoro in via Piave. Nonostante il tempestivo intervento di un'ambulanza della Croce Rossa di Rosignano e del medico del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale della Medicina del lavoro dell'Asl, incaricati degli accertamenti del caso.
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