Rosignano, operaio 60enne muore mentre lavora a causa di un malore

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L'uomo, circa 60 anni, era dipendente di una ditta di manutenzioni. Inutili i soccorsi del 118 e della Croce Rossa. Sul posto carabinieri e Medicina del lavoro della Asl.

Un operaio di circa 60 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre lavorava all'interno del parco industriale di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. L'episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 16 novembre.

L'uomo, dipendente di una ditta di manutenzioni, si è improvvisamente accasciato a terra mentre si trovava al lavoro in via Piave. Nonostante il tempestivo intervento di un'ambulanza della Croce Rossa di Rosignano e del medico del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale della Medicina del lavoro dell'Asl, incaricati degli accertamenti del caso.


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