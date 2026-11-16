San Casciano riabbraccia la "sua" Irene Ruffini, capitana dell'Use Rosa Scotti

Un tuffo nel passato carico di emozione e di orgoglio per Irene Ruffini. La capitana dell’Use Rosa Scotti è tornata nei giorni scorsi a San Casciano, il luogo in cui ha mosso i primissimi passi nel mondo del minibasket, in occasione della tradizionale presentazione annuale delle squadre locali.

La società locale ha voluto la sua presenza come ospite speciale per lanciare un messaggio concreto a tutti i bambini e i ragazzi del settore giovanile: mostrare loro dove si può arrivare partendo proprio da quel parquet, con impegno, sacrificio e passione.

Per l’occasione, Irene non si è presentata a mani vuote. Ha portato con sé il trofeo della Coppa Italia conquistato con la maglia biancorossa dell'Use Rosa Scotti, accompagnato dalla divisa ufficiale di quella storica vittoria e da un cimelio dal grande valore affettivo: l’ultima maglia del Basket San Casciano con cui ha giocato prima di spiccare il volo, maglia che ancora oggi conserva con cura.

Durante la serata, davanti ai piccoli atleti e alle loro famiglie, Irene ha risposto anche a qualche domanda dal campo, condividendo tutta la sua emozione nel rimettere piede in quell'impianto: "Tornare in questo palazzetto fa un effetto speciale – ha raccontato con la voce rotta dall'emozione – perché sarà per sempre un pezzettino di me. È iniziato tutto da qui".

Spazio poi al racconto dell'impresa in Coppa Italia, un traguardo che ha catturato la curiosità e gli applausi dei presenti, chiudendo una giornata di festa che ha unito le radici di Irene al presente con i colori dell'Use Rosa Scotti.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa