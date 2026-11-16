San Miniato, Alessandro Borghese protagonista alla 55esima Mostra del Tartufo

Una domenica di grande entusiasmo e partecipazione a San Miniato per la presenza dello chef Alessandro Borghese, super ospite della 55a Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, protagonista di uno dei momenti più attesi del primo weekend della manifestazione. Ieri, domenica 15 novembre, lo chef ha visitato la Mostra accompagnato dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli, dalla vicesindaca Azzurra Bonaccorsi e dalla presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi, alla scoperta delle eccellenze gastronomiche, dei produttori e delle tradizioni che raccontano l'identità dei 30 Comuni delle Colline Sanminiatesi.

Un percorso attraverso le piazze e le vie del centro storico, tra tartufai, prodotti tipici e realtà locali, che ha permesso allo chef di conoscere da vicino l'anima di una manifestazione che, giunta alla sua 55a edizione, si presenta con una veste rinnovata e un progetto di valorizzazione dell'intero territorio. Il corteo, partito da Piazza Dante, ha raggiunto l'Officina del Tartufo, in Piazza del Bastione, dove si è svolto uno dei momenti più significativi della giornata: la consegna ad Alessandro Borghese dell'onorificenza di Ambasciatore del Tartufo nel Mondo. Un riconoscimento che celebra il contributo dello chef alla valorizzazione della cultura gastronomica italiana e rafforza il legame tra la Mostra e i grandi protagonisti della cucina contemporanea.

La giornata è proseguita all'Auditorium Crédit Agricole, dove Alessandro Borghese è stato protagonista di un attesissimo live cooking davanti a una platea gremita. Per l'occasione, lo chef ha presentato la sua anatra alla torba con tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi, una proposta gastronomica che ha unito la sua interpretazione contemporanea della cucina al profumo e all'eleganza di uno dei prodotti più preziosi del territorio.

Un momento di grande coinvolgimento per il pubblico, che ha concluso una giornata dedicata all'incontro tra alta cucina, tradizione e valorizzazione delle eccellenze locali. La presenza di Alessandro Borghese conferma la volontà della manifestazione di ampliare la propria visibilità, portando il tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi all'attenzione di un pubblico sempre più ampio e rafforzando il ruolo della Mostra come appuntamento di riferimento nel panorama enogastronomico nazionale. La 55a Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi proseguirà nei weekend del 21 e 22 e 28 e 29 novembre 2026, con un programma dedicato alla gastronomia, alla cultura, alle tradizioni e alla sostenibilità ambientale.

Fonte: Ufficio stampa

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