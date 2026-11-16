Piccoli antropologi 2.0 crescono… per conoscere, indagare e condividere le radici culturali del proprio paese in chiave digitale. La memoria collettiva del borgo di Vico d’Elsa, nel comune di Barberino Tavarnelle, è riemersa dal passato, con tutte le sue peculiarità culturali e storico-architettoniche, gli aneddoti paesani mai dimenticati che dipingono una terra viva, in costante fermento, caratterizzata dal lavoro artigiano, dal senso di comunità e dalla cultura artistica.

Un percorso innovativo di storytelling che accosta installazioni, totem interattivi, immagini fotografiche e narrazione multimediale, ideato e realizzato dai bambini e dalle bambine della Scuola dell’Infanzia di Vico d’Elsa “La Casa del Bosco”. Uno dei primi esempi a livello nazionale che ha introdotto il tema delle competenze digitali in una scuola materna, secondo quanto previsto dalle linee ministeriali, e che sarà presentata come esperienza educativa virtuosa al Ministero dell’Istruzione e del Merito dal docente Riccardo Barderi, componente dell’équipe formativa del Mim che si occupa di scouting di buone pratiche. L’attività, fondata sull’approccio pedagogico del service learning, progetto di apprendimento realizzato dalla scuola insieme e per la comunità, prende il nome di “Com’era com’è - La memoria che costruisce il domani”.

“L’esperienza ha portato gli allievi e le allieve ad esplorare i luoghi del cuore di Vico d’Elsa e condurre un lavoro di ricerca concreto – spiegano le insegnanti Monica Biagi e Barbara Buonanni - ci siamo recati fuori dalla scuola, siamo entrati nelle case dei residenti, abbiamo parlato e intervistato i cittadini e le cittadine, raccolto testimonianze, materiale fotografico e riportato indietro dal passato aneddoti e frammenti di vita legati ai mestieri che animavano le botteghe di una volta”.

Vico d’Elsa, originariamente un castello medievale, abitato nel corso del Novecento da falegnami, macellai, commercianti, artisti, è stato raccontato con gli occhi dei più piccoli e delle più piccole, in occasione della presentazione alla cittadinanza del progetto che si è tenuto lo scorso sabato nello spazio polivalente di Vico d’Elsa, intitolato a Saul Fratini, come riporta la targa in ceramica realizzata dall’artigiana Raffaella Piccolo, dove si sono alternati gli interventi della vicesindaca Elena Borri, della dirigente scolastica Anna Maria Pia Misiti, di una personalità illustre nel mondo della scuola, il professore dell’Università Lumsa Italo Fiorin. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione “Le Tre e un Quarto”, si è arricchito dei contributi di Riccardo Barderi, componente équipe formativa del Mim e delle insegnanti Monica Biagi e Barbara Buonanni che hanno coordinato il progetto insieme a Silvia Francini e Antonella Conti, team della Scuola dell’Infanzia di Vico d’Elsa.

L’itinerario, inaugurato con un taglio del nastro partecipato da tantissime persone e presenziato dalla vicesindaca Elena Borri e dalla dirigente scolastica Anna Maria Pia Misiti, si compone di nove postazioni che raccontano la storia di Vico d’Elsa attraverso un intervento diffuso e collettivo che ripercorre le tradizioni, i luoghi, i mestieri, le peculiarità del passato di questo borgo valorizzando la memoria della comunità che lo ha abitato e lo abita nel presente. Il viaggio a spasso nel tempo propone una passeggiata nel borgo da fare a piedi e si sviluppa a tappe: via Piero Bartalini, piazza della chiesa di Sant’Andrea, fattoria e piazza Torrigiani, la falegnameria Martino Fratini, il negozio di Sandrino Morandi, la falegnameria di Angiolino Fratini, il laboratorio di Marco Borgianni, la macelleria di Terzo Bartalini. Ogni postazione del percorso “Com’era com’è” è resa visibile da una targa che riporta un QR code che permette di accedere ai contenuti multimediali costruiti con i bambini e le bambine della scuola di Vico d’Elsa. I testi si possono leggere e ascoltare, sono stati realizzati anche in forma audio per coloro che non possono o non sanno leggere. Quello del service learning è un tema caro alla scuola grazie al lavoro educativo della compianta assessora Marina Baretta che introdusse il metodo nell’Istituto comprensivo alcuni anni fa, poi coltivato e approfondito dalle insegnanti. L’iniziativa che ha voluto illustrare il percorso si inquadra infatti nella più ampia rassegna di eventi “Sui Passi di Marina”, promossa e organizzata dal Comune di Barberino Tavarnelle e dall’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani”. “In questo viaggio sospeso tra passato e presente, - afferma il sindaco David Baroncelli - il nostro pensiero più affettuoso va alla scuola ed in particolare a chi ne è stata l’anima, Marina Baretta. Ricordarla significa rendere omaggio a una donna straordinaria e a un punto di riferimento umano che ha lasciato un segno indelebile in tutti noi”.

“Sono tante le curiosità che sono affiorate da questo percorso di ricerca storica che ha divertito e arricchito i bambini e le bambine – raccontano le insegnanti di Vico - ad esempio ci è stata consegnata una foto del 1911 in cui sono ritratti 99 bambini, di ogni ordine e grado, provenienti dalle scuole diffuse di Vico d’Elsa, ed una sola maestra, la vicenda raccontata dai familiari del falegname Angiolo Fratini e del commerciante Sandrino Morandi che si sono conosciuti durante la seconda guerra mondiale mentre cercavano di nascondersi e sottrarsi all’orrore nazifascista, e l’attività formativa di cucito, una vera e propria scuola nata a Vico negli anni Sessanta frequentata dalle donne del paese che ebbe un notevole successo ed era legata al negozio di elettrodomestici di Sandrino Morandi che per primo portò la macchina da cucire in campagna”.

“La scuola, aperta al territorio – dichiara la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” Anna Maria Pia Misiti - e alle esperienze che costruiscono legami e relazioni al di fuori dell’edificio, ha mostrato ancora una volta che dall’esplorazione delle nostre radici, dalla valorizzazione e dalla riscoperta della memoria può nascere un nuovo sguardo verso il futuro, che punta e investe anche nell’utilizzo degli strumenti e della tecnologia digitali. “La Casa del Bosco” ha saputo realizzare un progetto di service learning avvalendosi dell’energia collettiva e del senso di comunità che caratterizza Vico d’Elsa, capace di coinvolgere, unire, promuovere un dialogo intergenerazionale, testimoniare l’importantissimo ruolo culturale e sociale che la scuola ricopre, fulcro di un piccolo paese che si stringe intorno ad essa per alimentare la fame di conoscenza dei più piccoli e delle più piccole e il percorso di crescita da compiere insieme”.

“La scuola di Vico d’Elsa non è un'isola ma una fucina di creatività che sa confrontarsi con l’innovazione tecnologica, un luogo fortemente interconnesso con la comunità e quello realizzato è un esempio straordinario di service learning, - commenta l’assessora alle Politiche educative Elena Borri - dove i bambini e le bambine diventano protagonisti attivi del luogo in cui vivono. Attraverso un percorso fotografico diffuso che tocca i luoghi simbolo dell’identità locale, riscopriamo le nostre radici. Il punto di forza del progetto è il ponte che si crea tra passato e futuro: dietro i QR code ci sono le voci, la curiosità e i contenuti multimediali realizzati proprio dalle bambine e dai bambini della nostra scuola dell'infanzia. Sono loro che oggi ci prendono per mano e ci raccontano chi eravamo, aiutandoci a capire chi siamo. Voglio ringraziare la dirigente e le insegnanti del Comprensivo di Barberino Tavarnelle, le famiglie e i cittadini che hanno donato i loro ricordi per rendere possibile questa ricerca collettiva”.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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