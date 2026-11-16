Avevamo lasciato l’Use Rosa Scotti lo scorso 31 ottobre vincitrice sul campo di San Giovanni e sola soletta al comando della classifica. La ritroviamo un paio di settimane dopo ancora al comando della classifica, seppur a braccetto della Passalacqua Ragusa. Tutto sommato, in questa sosta poteva andare anche peggio alle ragazze di coach Cioni che sabato prossimo si rimettono in marcia ricevendo alle 21 al pala Sammontana Salerno.

Una ventina di giorni trascorsa a lavorare in palestra, senza amichevoli disputate, con qualche acciacchetto da curare e senza le due giovani rampanti Del Piano e Salvetti impegnate con la prima tappa della Next Gen federale Under 19 femminile. E c’è da dire che entrambe se la sono cavata piuttosto bene. Le giovani promesse biancorosse sono state infatti protagoniste nelle quattro partite disputate dalla selezione azzurra, uscita imbattuta nelle sfide contro Magnolia Campobasso (66-33), Battipagliese (81-60), Futurosa Trieste (79-63) e Basket Costa (66-43). A trascinare l'attacco della squadra federale è stata soprattutto Alice Del Piano, andata in doppia cifra nelle prime tre uscite: 17 punti all'esordio contro Campobasso, 14 contro le padrone di casa di Battipaglia, 13 contro Trieste e 3 nella sfida conclusiva contro Costa. Ottimo percorso anche per la compagna Tessa Salvetti, inserita nel gruppo delle convocate di coach Mara Buzzanca e subito a referto con 2 punti nella gara inaugurale contro le molisane. Il cammino nel torneo proseguirà con la seconda tappa a Roseto degli Abruzzi, in programma dal 27 al 29 dicembre.

Ora, però, si mette tutto da parte. Sabato sera al Pala Sammontana si torna in campo.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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