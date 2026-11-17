“Per la residenza universitaria Calamandrei, tra manutenzione ordinaria ed investimenti nel 2022 sono stati spesi 604mila euro, nel 2023 circa 467mila euro, nel 2024 705mila, nel 2025 circa 735mila euro e nel 2026 ad oggi 137mila per un totale di 2milioni e 700mila euro”. Così l’assessora alla Formazione Cristina Manetti ha risposto in Aula all’interrogazione di Matteo Zoppini (FdI) sullo studio commissionato da Ardsu in merito ad un'eventuale demolizione e ricostruzione della residenza universitaria Calamandrei di Firenze. L’assessora ha ribadito che “la reale percentuale di realizzazione degli investimenti supera abbondantemente il 60per cento” e ha chiarito che “non vi è una coincidenza tra le proteste degli studenti e le intenzioni dell’azienda di intervenire sulla residenza Calamandrei”, “la volontà di migliorare le condizioni della struttura era già presente nella programmazione dell’azienda del diritto allo studio”.

Riguardo allo studio per la residenza e sugli adempimenti Manetti risponde: “è stato individuato un professionista competente che ha già individuato studi”. Infine, sulle risorse necessarie per la ristrutturazione e/o eventuale demolizione e ricostruzione l’assessora dice “non è possibile individuare la cifra prima che siano terminate le valutazioni tecniche”.

“Le cifre rispetto alle opere concluse, il 60per cento è il dato rilevante, si tratta delle opere iniziate e concluse - Matteo Zoppini (FdI) – le cifre delle manutenzioni sono insufficienti rispetto a quello che la residenza avrebbe necessitato” e “ci stupisce l’assessore quando dice che non c’è coincidenza tra le proteste studentesche e gli interventi”. “Il punto cardine dell’interrogazione – continua Zoppini - è chi sosterrà questi interventi alla Calamandrei. Ci saremmo aspettati delle risposte”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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