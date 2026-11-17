Attacco informatico ai danni di Unicoop Firenze, cooperativa di consumo che conta quasi 1,2 milioni di soci. A renderlo noto è stata la stessa cooperativa, spiegando che l'episodio si è verificato nei giorni scorsi.

La cooperativa informa che "l'episodio è stato immediatamente circoscritto con l'intervento di un gruppo di lavoro dedicato e con il supporto di consulenti esterni di cybersicurezza, consentendo di isolare i server coinvolti e mettere in sicurezza l'infrastruttura informatica".

Dalle verifiche effettuate è stato riscontrato "l'accesso ad alcuni dati di contatto", tra cui "nome, cognome, indirizzo, email, numero di telefono". I servizi come il Prestito Sociale e la Carta Spesa In "continuano a operare in sicurezza", precisa Unicoop Firenze.

La cooperativa ha inoltre "tempestivamente provveduto a informare dell'accaduto il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la Polizia Postale". Inoltre, ha "da subito rafforzato le misure di sicurezza già in essere".

Per quanto riguarda i servizi aziendali, Unicoop fa sapere che sono "regolarmente operativi".

Nel frattempo, la cooperativa sta informando i soci e fornendo alcune indicazioni utili a prevenire eventuali tentativi di phishing o usi impropri dei recapiti. In via precauzionale, Unicoop invita i soci "a prestare particolare attenzione a eventuali comunicazioni sospette e a verificare sempre l'autenticità delle comunicazioni attraverso i canali ufficiali della Cooperativa".

La cooperativa fa sapere che "continuerà a monitorare la situazione e a svolgere gli accertamenti necessari".

Per consultare ulteriori sviluppi e aggiornamenti è possibile visitare la pagina coopfirenze.it/news-e-media/sicurezza oppure contattare Unicoop Firenze attraverso i recapiti ufficiali:

Telefono: 800 884 060

Email: comunica@coopfirenze.it

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): dpo@unicoopfirenze.coop.it

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