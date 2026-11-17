Sono tornate a sentire rumori e voci: a un mese di distanza dall’intervento chirurgico che, per la prima volta in Italia, ha installato due impianti cocleari totalmente invisibili e impiantabili, le orecchie delle signore Carla Bolgi e Rossana Setti sono letteralmente rinate. I professionisti dell’Otorinolaringoiatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal professor Marco Mandalà, hanno infatti attivato i due impianti, supportati dai tecnici che hanno fornito le attrezzature.

Un momento emozionante e d’impatto per le due signore, entrambe toscane e provenienti dalle province di Siena e Firenze che, a poche settimane dall’intervento e dopo giorni di totale silenzio, sono tornate a udire suoni e rumori, interni ed esterni al loro corpo, oltre che voci di cari, familiari e congiunti. Adesso per le due signore si apre una fase di riabilitazione per permettere al corpo di adeguarsi all’impianto, insieme al supporto dei professionisti dell’Aou Senese che seguiranno Carla e Rossana nelle fasi di follow-up: un lavoro multidisciplinare che vede al fianco dell’Otorinolaringoiatria anche logopedisti e psicologi per sostenere nel loro percorso riabilitativo le due signore.

"Oggi è stato un momento molto emozionante, anche per noi che lavoriamo da molti anni con pazienti affetti da sordità profonda - ha commentato la dottoressa Elisa Gaudini dell’Otorinolaringoiatria dell’Aou Senese, presente al momento dell’attivazione degli impianti -. Abbiamo condiviso con Carla e Rossana la “rinascita dell'orecchio”: nei primi test, la loro soglia dell'udito (che partiva da una sordità profonda) è già molto vicina a quella di un orecchio normale. Adesso però si apre un percorso di riabilitazione, con figure specialistiche che insegneranno loro a utilizzare al meglio questo apparecchio, accompagnandole nel riconoscimento dei suoni, delle parole e fino a distinguere le voci di chi le circonda. Il follow-up sarà personalizzato a seconda delle esigenze di Carla e Rossana - ha concluso la dottoressa Gaudini - ogni paziente ha la sua storia, il nostro obiettivo è aiutarle a ritrovare tutti i suoni che fanno parte della loro normalità".

Le operazioni sulle signore Carla e Rossana si sono svolte all’ospedale di Siena lo scorso 12 ottobre. A differenza dei modelli tradizionali, il nuovo dispositivo integra microfono, processore e batteria interamente sotto la pelle, eliminando qualsiasi componente esterno. Questa soluzione permette un ascolto continuo 24 ore su 24, anche durante il sonno, supera le limitazioni legate all'acqua o allo sport e si ricarica dall'esterno appoggiando un apposito caricatore sulla cute, senza interrompere la percezione dei suoni.

Una tecnologia totalmente impiantabile e quindi invisibile per il recupero di sordità gravi e profonde rappresenta una pietra miliare nella storia dell’impianto cocleare, la protesi di senso più efficiente mai inventata. Per i pazienti invece rappresenta la risposta alla richiesta di recuperare la libertà fondamentale di poter sentire in qualunque situazione.

"In Toscana il programma prevede ulteriori tre pazienti a Siena entro dicembre 2026 e 10 impianti totalmente impiantabili per il 2027 attraverso il percorso dell’HTA. Il centro di Siena si è distinto negli anni per i volumi elevati di interventi ma anche per l’innovazione in otologia, in particolare l’anestesia locale e la robotica connesse alla chirurgia degli impianti cocleari" ha commentato il professor Marco Mandalà.

Di seguito il link al video su Youtube: https://youtu.be/KHLx2Qa56Y4

Fonte: Aou Senese - Ufficio Stampa

Notizie correlate