Una designazione unanime, da parte dell’Aula di palazzo del Pegaso, per Brenda Barnini (Partito democratico) e Alessandro Tomasi (Fratelli d’Italia), che faranno parte della Commissione regionale permanente tripartita.

La commissione regionale permanente tripartita è costituita secondo quanto previsto dalla legge regionale 32 del 2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione.

Svolge compiti di progettazione, proposta in tema di educazione, istruzione, orientamento, formazione, compreso il concorso all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e la valutazione dell’efficacia degli interventi formativi, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione. Formula proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

La commissione dura in carica per il periodo dell’intera legislatura regionale. Ne fanno parte, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione (che comprende anche gli assessori regionali competenti in materia di lavoro e di istruzione e formazione), i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale (imprese e organizzazioni sindacali), nel rispetto della pariteticità delle posizioni, e il consigliere regionale di parità.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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