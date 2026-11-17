Ultimo appuntamento al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno della rassegna dedicata alle famiglie Stasera pago io!.

Venerdì 20 novembre alle 21.00 una bella produzione di Giallo Mare Cappuccetto e la nonna, con Vania Pucci e Adriana Zamboni, regia di Vania Pucci e Lucio Diana.

Lo spettacolo "Cappuccetto e la nonna" rilegge la celebre fiaba dal punto di vista della nonna, trasformandola in una scaltra "wondernonna" che insegna alla nipote i trucchi per smascherare e difendersi dal lupo. Sul palco l'azione delle attrici si unisce a immagini create dal vivo con una lavagna luminosa. Età consigliata: 3 – 8 anni

Domani, mercoledì 18 novembre, dalle 16.30 alle 19.00 si terrà la prevendita in teatro.

Promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro insieme al Comune di Santa Croce sull’Arno, la rassegna Stasera pago io! è giunta alla diciassettesima edizione. La rassegna propone un modo unico e originale di vivere lo spettacolo dal vivo: gli unici spettatori paganti sono i bambini (biglietto a 5 euro), mentre gli adulti accompagnatori entrano gratuitamente esibendo un fantassegno (denaro virtuale che non comporta alcuna spesa reale).

Per informazioni sui fantassegni ci si può rivolgere a Giallo Mare. Tutti i mercoledì precedenti lo spettacolo dalle 16.30 alle 19.00 si terrà la prevendita in teatro. Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno. Il fantassegno è necessario, ma non dà diritto di ingresso a teatro.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it via P.Veronese 10, Empoli; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

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