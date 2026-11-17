Tre smartwatch sono stati sequestrati a due collaboratori di giustizia durante una perquisizione nel carcere di Prato, disposta dalla Procura e condotta con la partecipazione di 70 operatori tra polizia penitenziaria, Guardia di finanza e carabinieri. I controlli hanno interessato il reparto K, che ospita collaboratori di giustizia di prima fascia, con verifiche in 19 camere di pernottamento e in tutti gli spazi comuni.

Proseguono intanto i ritrovamenti di telefoni cellulari nelle sezioni destinate agli altri detenuti. Tra il 29 ottobre e il 12 novembre sono stati sequestrati quattro cellulari nelle sezioni IX e X, entrambe riservate a detenuti in regime di alta sicurezza, e un microtelefono nella prima sezione di media sicurezza. Tre dei dispositivi erano nascosti all'interno di una lavatrice.

La Procura riconduce questi episodi a un quadro di "diffusività di condotte criminose", aggravato dalle condizioni dell'istituto, dove sono presenti 649 detenuti. Le celle, in numerosi casi, ospitano quattro persone, mentre sono in corso accertamenti su "numerosi episodi di assenteismo del personale" e sulla loro eventuale rilevanza penale.

L'ufficio giudiziario ribadisce quindi la necessità di interventi già segnalati al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), per contrastare l'introduzione di telefoni e sostanze stupefacenti. Tra le misure richieste figurano un numero adeguato di agenti per garantire la vigilanza armata e prevenire il sorvolo dei droni, oltre all'installazione di moderni dispositivi jammer per impedire l'utilizzo delle reti telefoniche e di internet.

La Procura sollecita inoltre controlli sanitari, attraverso esami radiologici, sui detenuti che rientrano dai permessi, allo scopo di individuare eventuali sostanze stupefacenti introdotte attraverso l'ingestione di ovuli.

Notizie correlate