Prosegue il percorso di riqualificazione e valorizzazione di Casa Boccaccio a Certaldo Alto, con un nuovo importante traguardo che riguarda l'accessibilità e la fruizione degli ambienti museali.

Dal 7 novembre scorso è infatti aperta al pubblico la nuova biglietteria, più ampia e funzionale, collocata in una posizione di maggiore visibilità su via Boccaccio e direttamente collegata agli spazi interni della Casa Museo.

Il processo di riqualificazione strutturale e di complessiva valorizzazione di Casa Boccaccio è svolto in collaborazione e in sinergia con la Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, che ha sede nella Casa.

La sua realizzazione costituisce uno degli interventi più significativi del quarto lotto dei lavori, dedicato in particolare all'abbattimento delle barriere architettoniche al piano terra dell'edificio, con l'obiettivo di rendere Casa Boccaccio sempre più accessibile e accogliente per tutti, indipendentemente dalle condizioni e dalle abilità di ciascun visitatore.

Il progetto è stato realizzato nell'ambito dell'Avviso pubblico della Regione Toscana rivolto ai Comuni per il sostegno a interventi di investimento finalizzati all'accessibilità universale nei territori locali, promosso con deliberazione della Giunta regionale n. 1146 del 14 ottobre 2024. Il progetto del quarto lotto è stato approvato dal Comune di Certaldo con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 29 novembre 2024, successivamente sviluppato nella fase esecutiva e aggiornato con una variante approvata nel novembre 2025.

Gli interventi hanno riguardato diversi elementi architettonici e funzionali dell'edificio: la modifica delle soglie delle aperture di accesso alla loggia, l'installazione di rampe per superare i dislivelli presenti nella Casa Museo e il restauro con modifica dei grandi portoni lignei delle due arcate della loggia. Questi ultimi sono stati suddivisi in ante di dimensioni più contenute, così da consentirne l'apertura a pacchetto e ampliare i varchi di accesso al museo.

È stata inoltre realizzata una nuova bussola in ferro e vetro nella biglietteria e sostituita la porta di accesso al giardino interno, con soluzioni pensate per facilitare la fruizione degli spazi da parte di ogni persona. Il lotto comprende anche l'acquisto e l'installazione di nuove dotazioni elettroniche ed elettriche, a completamento degli interventi finalizzati all'accessibilità universale della struttura.

"Con Toscana Accessibile sosteniamo i Comuni che lavorano per abbattere le barriere che ancora limitano la libertà delle persone con disabilità – dichiara l’assessora regionale al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni –. Poter entrare in un museo, attraversarne le sale e conoscerne la storia in autonomia non è una concessione, è un diritto. A Casa Boccaccio, uno dei luoghi simbolo della nostra cultura, superare un dislivello o aprire un portone troppo pesante non sarà più un ostacolo e permetterà di raggiungere uno spazio più accogliente per tutte e per tutti, per chi ha una disabilità, per chi è anziano, per chi accompagna un bambino in passeggino. Perché il patrimonio culturale appartiene davvero a tutte e a tutti solo quando ciascuno può viverlo pienamente".

L'apertura della nuova biglietteria rappresenta un risultato concreto e visibile di questo ulteriore intervento di riqualificazione, che affianca al miglioramento degli spazi e dei servizi una particolare attenzione al diritto di tutti di poter conoscere e vivere pienamente un luogo così importante per la storia e l'identità culturale di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo

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