Sostenibilità e biodiversità: a Prato, nei pressi del torrente Il Calicino E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha effettuato - con la consulenza naturalistica di Alessio Rivola, esperto di avifauna - un intervento di restyling di un nido esistente e la posa di un nuovo nido per le cicogne, alla sommità di due tralicci della linea elettrica di media tensione denominata Pacchiani.

La Cicogna bianca nidifica in Toscana dal 2005, dopo molti secoli di assenza; la ricolonizzazione del nostro Paese è stata favorita dall’adozione di misure di protezione e da progetti di reintroduzione realizzati da associazioni e centri specializzati.

Nella scorsa stagione riproduttiva erano solo 13 i siti di nidificazione attivi conosciuti in tutta la regione, tra il Padule di Fucecchio, Monsummano Terme e Cerreto Guidi e nelle vicine piane di Pisa e, appunto, di Prato e Pistoia.

Nel caso del Calicino, il ritorno della Cicogna bianca è stato favorito anche dagli interventi di sostenibilità di E-Distribuzione: i tecnici dell’azienda elettrica alcuni anni fa hanno installato una prima piattaforma nido rialzata, per evitare fenomeni di elettrocuzione da parte delle cicogne, e adesso hanno ristrutturato il nido realizzato su di essa, perché risultava pericolante, nonché effettuato un nuovo intervento a poche decine di distanza per la posa di un altro posatoio su cui le cicogne potranno costruire un nuovo nido. Le operazioni, svoltesi in completa sicurezza su apposita piattaforma di lavoro mobile elevabile, hanno visto il parziale isolamento dei conduttori e l’installazione di un’ulteriore piattaforma nido, sul modello di quelle già utilizzate.

Sulla prima piattaforma, oggetto di restyling, è stato poi riposizionato buona parte del materiale già portato dalla coppia di cicogne, che da almeno 5 anni nidifica nella zona del Calicino. I volatili hanno gradito la nuova dimora, tanto che dopo poco tempo erano di nuovo sul nido. A seguire le operazioni sul posto era presente Roberta Fanti, responsabile Unità Territoriale E-Distribuzione Prato - Pistoia, con i collaboratori dell’area pratese.

Da molti anni, in Italia e in Toscana, E-Distribuzione è impegnata per la protezione della biodiversità, con particolare riferimento a specie rare di avifauna come cicogne, nibbi, falchi e altri uccelli: in diversi territori della regione, in collaborazione con le istituzioni, con gli enti e le associazioni che gestiscono e operano nelle aree protette, la società elettrica ha installato sui propri impianti piattaforme adeguate ad ospitare nidi in cui molte famiglie di volatili hanno costruito una “casa” comoda ed accogliente.

Nei casi in cui lungo i sostegni transitino linee elettriche in tensione, E-Distribuzione ha realizzato dei posatoi sopraelevati per collocare la piattaforma in posizione rialzata e quindi più sicura, rafforzando tra l’altro l’isolamento dei conduttori elettrici nei tratti più vicini all’area di nidificazione. Le attività rientrano nelle azioni di sostenibilità promosse da E-Distribuzione per creare valore nei territori in cui opera.

Fonte: E-distribuzione

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