Sabato 14 novembre, nell'ambito della manifestazione Sherbeth a Palermo, la maestra gelatiera fiorentina Cinzia Otri, della Gelateria della Passera di Firenze, è stata protagonista di un panel dedicato all'incontro tra gelato artigianale e mixology, presentando un sorbetto ispirato a un drink territoriale legato alla tradizione toscana.

La creazione è nata da un cocktail ideato dal bartender Iacopo Andriani, realizzato con mandarini grigliati sulla brace di Dario Cecchini, il 'macellaio poeta' di Panzano in Chianti, noto per la cottura delle sue bistecche sul fuoco.

Andriani ha creato un cocktail realizzato con i mandarini grigliati sulla brace e poi – partendo proprio da questo drink – la maestra gelatiera Cinzia Otri ne ha inventata una versione sotto forma di sorbetto. A dare un tocco ulteriore è la provenienza dei mandarini, che sono stati grigliati non su una brace qualsiasi, ma su quella dove Cecchini cuoce da sempre le sue celebri bistecche. Una particolarità che - conferma Cinzia Otri - "conferisce agli agrumi una certa affumicatura e un profumo di tallow (il sego, in italiano), il caratteristico grasso di bistecca".