Formare, valorizzare e trattenere in Toscana i talenti digitali. Creare nuove opportunità professionali per le giovani generazioni e rafforzare il collegamento tra il sistema dell’alta formazione tecnologica e il mondo del lavoro. Sono questi gli obiettivi alla base della nuova collaborazione tra Metis Toscana e Fondazione ITS Academy Prodigi, che hanno firmato oggi a Pisa un protocollo d’intesa per promuovere percorsi di stage, tirocinio, formazione e inserimento professionale nei settori dell’innovazione e delle tecnologie digitali.

L’accordo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nella sede di Metis Toscana, alla presenza di Alessandra Nardini, assessora regionale con delega all’Istruzione e rapporti con istituti scolastici e ITS Academy, Francesco Di Costanzo, presidente di Metis Toscana, Paola Castellacci, presidente della Fondazione ITS Academy Prodigi, il direttore e la consigliere cda di Metis Toscana Walter Volpi e Angela Bagni.

La collaborazione nasce dalla volontà di mettere in relazione le competenze sviluppate attraverso i percorsi di alta formazione ICT con le esigenze professionali di un settore in continua evoluzione. Un’opportunità concreta per le studentesse e gli studenti di confrontarsi con esperienze lavorative, progetti e attività sul campo, mettendo in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso di studi.

Un’esperienza che è già iniziata: sono 5 le studentesse e gli studenti di ITS Prodigi che hanno avviato il percorso di tirocinio in Metis Toscana e altri 3 sono in arrivo, entrando a contatto con le attività e i progetti del consorzio, in particolare si occuperanno di cybersicurezza e sviluppo software. Un primo risultato concreto di una collaborazione che punta a consolidare il rapporto tra formazione e lavoro e a offrire ai giovani occasioni di crescita professionale direttamente sul territorio.

Il protocollo, della durata di tre anni e rinnovabile, prevede sei principali ambiti di collaborazione: partecipazione alla progettazione dei percorsi formativi e alla definizione dei profili professionali ICT; docenze e testimonianze di persone esperte e di personale tecnico di Metis Toscana; attivazione di stage e tirocini presso il consorzio e gli enti consorziati disponibili; iniziative di orientamento, workshop e open day; visite didattiche presso strutture e laboratori; progetti di ricerca applicata, trasferimento tecnologico e partecipazione congiunta a bandi di finanziamento.

“Investire sui talenti digitali significa investire sul futuro della Toscana. - spiega Francesco Di Costanzo, presidente di Metis Toscana - Abbiamo bisogno di creare le condizioni perché ragazze e ragazzi possano trovare nel nostro territorio opportunità professionali qualificate, mettendo a disposizione competenze e capacità innovative. Per Metis Toscana questa collaborazione rappresenta un passaggio importante, lavoriamo ogni giorno a supporto delle politiche digitali di Regione Toscana, aziende sanitarie, ospedali e enti pubblici del territorio e vogliamo contribuire anche alla crescita delle nuove professionalità. Aprire le porte ai giovani, farli entrare nei nostri progetti e permettere loro di misurarsi con esperienze concrete significa costruire un ponte tra formazione, lavoro e innovazione, a beneficio dell’intero sistema territoriale. L’obiettivo è scovare, formare e inserire talenti digitali con l’obiettivo di trattenerli in Toscana. E’ un lavoro che portiamo avanti con questo protocollo e con attività simili con le Università di Firenze”.

“Come assessorato – dichiara l’assessora regionale con deleghe istruzione e rapporto con istituzioni scolastiche e ITS Academy, Alessandra Nardini – il nostro impegno è massimo nell'offrire un'offerta formativa diffusa sui territori che, grazie al contributo degli ITS Academy, sia davvero connessa con il mondo del lavoro e sia capace di accompagnare e orientare le transizioni, come quella tecnologica e digitale. L'obiettivo è ovviamente quello di favorire l'occupazione giovanile, occupazione di qualità, e di rispondere al fabbisogno formativo segnalato dalle imprese toscane. Per far questo le sinergie sono essenziali e questo Protocollo va esattamente in questa direzione. La collaborazione tra il nostro Consorzio Metis, un supporto preziosissimo per le Pubbliche Amministrazioni in materia di innovazione, transizione digitale e cybersicurezza, e la Fondazione ITS Prodigi, offrirà ulteriori opportunità a ragazze e ragazzi che si stanno formando nell'ambito dell'informatica e del digitale, la possibilità di avere più occasioni per imparare sul campo e di svolgere tirocini. Dobbiamo favorire la valorizzazione di talenti e competenze giovanili, lo dobbiamo alle ragazze e ai ragazzi che hanno il diritto di potersi formare ed entrare nel mondo del lavoro senza essere costretti ad abbandonare il nostro Paese, trovando invece qui un'occupazione coerente con il percorso formativo seguito ed in cui vengano riconosciuti diritti e tutele, e lo dobbiamo anche alle nostre aziende, che solo così potranno innovare e farsi trovare pronte rispetto alle sfide e ai grandi cambiamenti del presente e del futuro”.

“Questo protocollo - aggiunge Paola Castellacci, presidente della Fondazione ITS Academy Prodigi - rappresenta un passo importante per consolidare il legame tra formazione e mondo del lavoro. In ITS Academy Prodigi crediamo che le competenze digitali si costruiscano al meglio quando i nostri studenti hanno la possibilità di confrontarsi fin da subito con progetti reali e con professionisti del settore. Cybersecurity, intelligenza artificiale e sviluppo software sono i temi su cui si concentrano formazione e tirocini, ed è proprio su questi ambiti che si gioca la qualità dei percorsi. Ogni anno, infatti, le aziende partner rivedono con noi i programmi didattici sulla base delle esigenze del mercato: collaborazioni come questa ci aiutano a tenerli sempre allineati ai profili professionali più richiesti. Con Metis Toscana ampliamo le occasioni di stage e tirocinio e avviciniamo i giovani a una realtà che opera ogni giorno a sostegno dell’innovazione del territorio con l’obiettivo di contribuire alla crescita del sistema digitale regionale”.

Fonte: Regione Toscana