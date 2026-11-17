Il mondo del tifo empolese piange la scomparsa di David Matteucci, conosciuto da tutti con il soprannome di “Tassino”, venuto a mancare lunedì 16 novembre all’età di 52 anni, proprio nel giorno del suo compleanno.

Matteucci lottava da tempo contro una grave malattia, senza però arrendersi e continuando, fino a quando le condizioni glielo hanno permesso, a coltivare la sua grande passione per l’Empoli.

Era uno dei volti storici del tifo azzurro, presenza abituale in Maratona e membro del gruppo ultras dei Desperados. Una passione vissuta intensamente, seguendo la squadra sia al Carlo Castellani che in trasferta.

Molto conosciuto in città, David viene ricordato dagli amici per il suo sorriso e per il modo positivo con cui affrontava la vita. Sempre in giro con la sua Ape, grande amante degli animali, era spesso accompagnato dal suo inseparabile cagnolino.

Abitava in zona Serravalle, a pochi passi dal Sussidiario e proprio davanti casa sua gli ultras Desperados si incontrano prima di ogni partita.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e tifosi, che hanno voluto dedicargli un ultimo saluto.

I funerali si svolgeranno mercoledì 18 novembre alle ore 15 presso la chiesa di Serravalle.

Alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze della redazione di Empoli Channel.

Qui l'articolo di Empoli Channel.

Edoardo Cioni

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