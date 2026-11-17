Poggibonsi dedica ben quattro eventi a Pinocchio nell’anno che segna il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, detto Collodi, avvenuta a Firenze il 24 novembre 1826. Nel 2026 si celebrano inoltre anche i settant'anni del Parco di Pinocchio.

Per festeggiare il creatore del burattino più famoso del mondo si uniscono le forze di ben due rassegne, il Festival della Pedagogia Lef (Libertè Egalitè Fraternitè) e Discipline(s) Educational Kids, organizzate la prima dall’assessorato alle Politiche Educative con Fondazione Elsa e la seconda dalla stessa Fondazione che cura l’attività del Teatro Politeama.

I giorni dedicati a Pinocchio e all’autore delle sue avventure iniziano oggi, martedì 17 novembre, con l’allestimento dello Scaffale Tematico nella biblioteca comunale Gaetano Pieraccini, con un tavolo a cura del Laboratorio Costantino Marmocchi. I volumi saranno esposti fino a martedì 24 novembre.

Nello stesso giorno, la mattina del 24 novembre, l’Auditorium Accabì sarà aperto ad alcune classi delle scuole primarie del territorio per la visita alla mostra "Pinocchio in tutte le lingue del mondo", che vede l’esposizione di edizioni dello stesso libro ma in diverse lingue.

Il pomeriggio alle ore 16, sempre all’Accabì, si terrà la conferenza dal titolo "C’era una volta un re… Lorenzini e Pinocchio spiegati agli adulti (o quasi)", con interventi di Riccardo Bardotti e Mauro Minghi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Laboratorio Costantino Marmocchi, Proloco, Istituto Storico della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea, Scuola Pubblica di Musica.

L’ultimo evento dell’anno, sia tra quelli dedicati a Pinocchio, sia tra quelli che compongono la rassegna Discipline(s) Educational Kids, è in programma mercoledì 16 dicembre, alle ore 10, nella Sala Maggiore del Politeama, dove il Teatro del Drago presenta "Pinocchio - Spettacolo musicale per attori pupazzi e… un burattino di legno" con Mariasole Brusa, Roberta Colombo, Andrea Monticelli, Mauro Monticelli, Gianluca Palma e Flaminia Pasquini Ferretti. Lo spettacolo, indicato per un pubblico dai 4 anni ai 10 anni, è a cura dell’associazione Staccia Buratta/Ombre d’Inverno diretta da Marcella Fragapane.

Il Festival della Pedagogia Lef è giunto alla nona edizione e si caratterizza per essere un festival che coinvolge associazioni e soggetti del territorio, oltre agli istituti scolastici del Comune di Poggibonsi. La parola chiave scelta per questa edizione è "Insieme", nella consapevolezza che "per educare un bambino ci vuole un villaggio" e che è importante, dunque, unire più forze possibili tra chi lavora negli ambiti dello sviluppo sociale e dell’infanzia.

Fonte: Teatro Politeama Poggibonsi