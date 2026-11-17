La domanda di attualità presentata dal gruppo consiliare Empoli del Fare per conoscere le modalità con cui vengono conteggiate le presenze turistiche durante Empoli Città del Natale non sarà inserita all’ordine del giorno del Consiglio comunale del prossimo 19 novembre. A comunicarlo è la capogruppo Claudia Ghezzi, dopo aver ricevuto dalla segreteria del Comune la notizia che l'atto presentato non rispetterebbe "i requisiti di attualità".

"Né il Sindaco né gli Assessori preposti riferiranno, al Consiglio Comunale del prossimo 19 novembre, sulla Domanda di Attualità che abbiamo depositato la scorsa settimana", si legge in una nota diffusa da Ghezzi.

"Questa Amministrazione ha riferito in più occasioni che lo scorso anno, nei quasi due mesi di Empoli Città del Natale, in città sono state certificate oltre 900mila presenze ma anziché dirci quali strumenti abbiano utilizzato per rilevarle hanno preferito appellarsi alla norma statuaria, affermare che la nostra Domanda di Attualità non possiede i requisiti previsti per le domande di attualità e non risponderci".

Una scelta legittima ma discutibile e certamente singolare visto che proprio in questi giorni è stata inaugurata la nona edizione di Empoli Città del Natale, che quest’anno l’Amministrazione dichiara di voler superare il milione di turisti e che le 'novità' volute da questa Amministrazione stanno creando disagi e criticità rilevanti".

In pratica ci hanno detto: 'Noi abbiamo contato le presenze turistiche, in occasione di Empoli Città del Natale vengono da tutta Italia e sappiamo con certezza essere oltre 900mila visitatori, ma non vi diciamo come li abbiamo contati perché la vostra domanda non ha i requisiti delle domande di attualità'.

Perché non semplicemente rispondere anziché appellarsi al Regolamento in un atteggiamento di chiusura e ottusità borbonica? Nel pieno rispetto delle istituzioni, la nostra Domanda di Attualità verrà trasformata in “interrogazione con risposta orale” e la presenteremo in Consiglio Comunale; non abbiamo fretta ma pretenderemo risposte certe ed esaustive.

A questa Amministrazione chiederemo di sapere dettagliatamente: come contano le presenze turistiche, quali sono gli eventi che registrano la maggiore presenza di pubblico e come tale presenza viene rilevata e in ultimo e più importante, come questa Amministrazione si fa promotrice delle ricchezze culturali, museali ed enogastronomiche del nostro territorio affinché i 'tanti turisti' che giungono ad Empoli anche da fuori Regione in occasione di Empoli Città del Natale facciano sentire la loro presenza sul territorio a beneficio di tutta la città".

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