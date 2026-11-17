Si avvicina il derby toscano tra Empoli e Pisa, ma resta ancora da sciogliere il nodo relativo alla presenza dei tifosi nerazzurri al Carlo Castellani Computer Gross Arena. La giornata di oggi, martedì 17 novembre, potrebbe essere decisiva per conoscere le disposizioni sulla trasferta in programma sabato 21 novembre alle ore 19.30.

È attesa proprio in queste ore la decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, il cui pronunciamento era inizialmente previsto per ieri, lunedì 16 novembre, prima di essere ulteriormente rinviato a questa mattina. Soltanto dopo le indicazioni dell’Osservatorio sarà possibile conoscere le modalità di accesso al settore ospiti e le eventuali restrizioni per i sostenitori pisani.

Nel pomeriggio è inoltre prevista la riunione del Gos (Gruppo Operativo Sicurezza), chiamato a esaminare gli aspetti organizzativi e le misure di sicurezza in vista della partita.

La vicenda è iniziata con la determinazione numero 42 del 9 novembre, attraverso la quale l’Osservatorio aveva sospeso il giudizio su Empoli-Pisa, richiedendo ulteriori approfondimenti sui profili di rischio legati all’incontro. Nel frattempo era stato disposto di non avviare la vendita dei tagliandi e di mantenere sospese le procedure di fidelizzazione.

L’attesa riguarda soprattutto i sostenitori nerazzurri, che sperano di poter seguire la squadra in una delle trasferte più sentite della stagione. Il tempo a disposizione per organizzare il viaggio e acquistare gli eventuali biglietti si sta riducendo, considerando che al fischio d’inizio del derby mancano ormai soltanto quattro giorni.

La giornata odierna sarà dunque importante per fare chiarezza sulla situazione e capire se i tifosi del Pisa potranno essere presenti sugli spalti del Castellani sabato sera.

Qui l'articolo di Empoli Channel.

Edoardo Cioni