"Per noi della Sezione comunale di Fucecchio-Cerreto Guidi della Lega Italia Federale, parlare di Tutela dell'Ordine Pubblico e di Sicurezza dei cittadini è un atto doveroso che portiamo avanti tutto l'anno ed interesse primario delle nostre Comunità perché partiamo dal fatto che non c'è Libertà senza Sicurezza; partiamo dal fatto che le persone perbene hanno diritto ad una vita decorosa e normale ed i criminali, i quali non vogliono questo, devono essere contrastati con grande determinazione. Nelle nostre teste è molto chiaro il concetto di certezza, severità ed effettività della pena senza sconti e permessi vari per chi delinque perché se la pena è dura è certa. I criminali devono stare in galera e non come succede con una certa frequenza, ostacolare la vita di tante persone perbene".

A dirlo sono Marco Cordone, Segretario locale e Vicesegretario provinciale di Firenze della Lega Italia Federale, e Andrea Frino, Consigliere addetto alla Sicurezza della Sezione leghista del Valdarno Inferiore, che aggiungono:

"Sono circa 10 anni che spingiamo per realizzare la Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio e ancora, purtroppo, non siamo a capo di niente. La Tenenza dei Carabinieri permetterebbe di avere un contingente di militi dell'Arma dedicato solo al territorio del Comune di Fucecchio, territorio con dinamiche socioeconomiche particolari, essendo la Città dell'omonimo Padule sia soggetto importante del Comprensorio del Cuoio e della Pelle e istituzionalmente dell'Empolese Valdelsa senza mai dimenticarci del sistema collinare delle Cerbaie, infestato dalla droga. Noi però continuiamo a stare al pezzo ed a insistere sulla nostra proposta, memori di un antico detto latino 'GUTTA CAVAT LAPIDEM' (la goccia scava la pietra)".

Inoltre, chiosa il Segretario Marco Cordone: "Per quanto riguarda la Polizia municipale siamo più che mai convinti che un Comune di rilievo come Fucecchio, debba avere un Corpo di Polizia municipale tutto in capo al Municipio di piazza Amendola perché non siamo più convinti che la Polizia municipale debba essere una gestione dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa. Fucecchio, senza fare voli pindarici, secondo nostre stime, dovrebbe avere un organico di almeno 20 agenti di Polizia municipale oltre al Comandante. Uno stimolo a fare di più e meglio, dovrebbe essere il Decreto Sicurezza ovvero la legge 54 del 2026 che permette di pagare con la tassa di soggiorno nuovi vigili a tempo determinato e gli straordinari della Polizia municipale; tutto ciò fuori dai limiti di spesa per il personale".

La Sezione locale della Lega dà infine appuntamento ai cittadini per domani, mercoledì 18 novembre 2026, dalle ore 10 alle ore 13, presso un'apposita postazione in piazza XX Settembre, in occasione del mercato settimanale.

LEGA ITALIA FEDERALE – SEZIONE COMUNALE DI FUCECCHIO-CERRETO GUIDI