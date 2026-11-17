Nelle ultime settimane molte abitazioni della frazione, circa 800 abitanti, sono state derubate.

Già nel 2015 Fabbrica attirò l’attenzione della Rai quando gli abitanti crearono la prima chat anti ladri, ancora prima che si diffondessero le azioni di controllo del vicinato. Arrivarono le telecamere della tv di stato, ne parlarono l’Ansa, i media locali e nazionali. Ma evidentemente non è bastato, perché adesso siamo punto e a capo.

La conseguenza dei furti delle ultime settimana è che si resta in casa, anche quando si vorrebbe semplicemente uscire per una passeggiata o un giro fuori porta.

Magari resta in casa tutta la famiglia o solo una persona a controllare: in sostanza non si è liberi.

A Fabbrica la quotidianità è cambiata. Il timore di trovare la propria abitazione svaligiata ha modificato le abitudini dei residenti, sempre più attenti a non lasciare le case incustodite. Anche un’uscita di poche ore richiede qualche precauzione in più e, in alcuni casi, la rinuncia a programmi che fino a poco tempo fa erano del tutto normali.

I ladri agiscono in pochi minuti e sembrano conoscere le abitudini dei residenti, a volte anche meglio dei residenti stessi. Quindi si vive in una situazione di tensione: sapendo di essere osservati, ma non riuscendo a scorgere nessuno.

È una sensazione strana, il paese è piccolo, le strade sono poche, eppure c'è qualcuno che riesce a studiare le abitudini dei paesani senza farsi notare.

Così, nel tentativo di proteggere le proprie abitazioni e le proprie proprietà, gli abitanti si sono ritrovati a organizzare la propria vita intorno alla necessità di esserci.

Una forma di autodifesa che racconta bene il clima che si respira nel paese: oltre ai furti, c’è un altro prezzo da pagare: meno libertà.

René Pierotti

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