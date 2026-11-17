E' stata una giornata strategica quella di ieri, 16 novembre, articolata in due momenti chiave dedicati all’identità territoriale e all’integrazione tra filiere produttive agricole correlate al comparto turistico.

L'Assessore Regionale Leonardo Marras conferma l’importanza delle sinergie tra pubblico e privato, mentre l’associazione Terra Di Valdelsa ha ribadito la necessità che la governance politica si apra all’ascolto e al dialogo con imprese e imprenditori per costruire insieme percorsi condivisi. La mattinata si è aperta con la presentazione ufficiale del nuovo marchio di destinazione 'Toscana nel Cuore', un progetto pensato per rafforzare il posizionamento dell’area nel panorama turistico nazionale e internazionale, puntando su autenticità, accoglienza e qualità dell’offerta.

Nel pomeriggio i lavori sono poi proseguiti con un approfondimento tematico con al centro, le opportunità legate all’enogastronomia, al turismo e alla valorizzazione delle produzioni locali come leve imprescindibili per un modello di sviluppo di valore, sostenibile e destagionalizzato.

Presenti e intervenuti all'incontro:

Leonardo Marras - Assessore al turismo, alle politiche agricole e alle attività produttive della Regione Toscana

Brenda Barnini - Presidente della Commissione Sviluppo economico e rurale

Daniele Vanni - Sindaco di Vinci con delega al turismo dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa

Giovanni Campatelli - Sindaco di Certaldo con delega all'agricoltura dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa

Alessandro Tortelli - Direttore scientifico del Centro Studi Turistici di Firenze

Fonte: Terra di Valdelsa Aps

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