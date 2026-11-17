Il match si è concluso con una vittoria netta per Etrusca Basket San Miniato che ha superato la Versilia Basket 2002 B con un punteggio di 33 -102
Trasferta infrasettimanale tutt’altro che comoda, ma sicuramente prolifica quella di giovedì scorso affrontata dall’U17 Regionale a Pietrasanta. Il match si è concluso con una vittoria netta per Etrusca Basket San Miniato che ha superato la Versilia Basket 2002 B con un punteggio di 33 - 102.
Coach Menconi: “Un buon approccio ci permette di scappare subito nel punteggio e di allenare per tutta la gara alcuni fondamentali offensivi e difensivi. Tutto lavoro utile, anche già per la prossima partita contro Dream Pisa”.
Tabellino: Pucci 5, Cioni 16, Cehu 13, Monaco 27, Larocca 12, Torregrossa 3, Latessa 11, Lotti, Stefanelli 15. All. Menconi.
Prossimo appuntamento appunto contro Dream Basket Pisa Giallo a Ponte a Egola sabato alle 15.30.
Fonte: Etrusca Basket San Miniato - Ufficio Stampa
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