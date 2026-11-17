Ha tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri ripartendo a tutta velocità e rischiando di investire un militare. È successo a Gramolazzo, nel comune di Minucciano, dove i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 25 anni con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e presunto spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito della stessa operazione hanno anche denunciato un 30enne italiano, sospettato di aver partecipato attivamente all'attività di spaccio insieme al giovane.

L'intervento è scattato quando il Comandante della Stazione, libero dal servizio e a bordo della sua auto privata, ha notato movimenti sospetti riconducibili a un possibile scambio tra il conducente di un veicolo, già segnalato in precedenza, e tre giovani del posto.

Il militare ha quindi avviato le procedure di controllo, ma il conducente, dopo aver inizialmente mostrato di voler rispettare l'invito a fermarsi, è improvvisamente ripartito a tutta velocità, rischiando di investire il carabiniere. Quest'ultimo è riuscito a evitare l'impatto, mentre è subito scattato l'inseguimento, al quale hanno preso parte anche altri militari della Stazione intervenuti in supporto.

La fuga si è conclusa nel territorio comunale di Casola in Lunigiana, dove i carabinieri sono riusciti a raggiungere il veicolo e a bloccare il conducente.

I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire l'accaduto e individuare il presunto complice, un italiano di 30 anni, denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Nel corso dell'operazione i militari hanno inoltre sequestrato 200 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell'attività illecita.

Il 25enne è comparso davanti al Tribunale di Lucca con rito direttissimo, al termine del quale è stato condannato a sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, e a una multa di duemila euro.

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