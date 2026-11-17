Prosegue il maltempo nel nord-ovest della Toscana. Nella serata di oggi, nuove criticità registrate in provincia di Lucca, a Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca. Come rende noto questa sera il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, uno smottamento ha isolato la frazione di Dezza Alta.

"Purtroppo si è da poco verificato uno smottamento lungo la strada che conduce a Dezza Alta. La frazione è al momento isolata -, scrive il primo cittadino sui social -. Abbiamo subito allertato una ditta che sta per intervenire. Condividiamo l'informativa e teniamoci aggiornati". In un post più recente Andreuccetti informa che l'intervento sulla frana di Dezza Alta è in corso.

Frana anche a Bagni di Lucca, tra i territori già duramente colpiti nei giorni scorsi dall'emergenza maltempo. Come informa il comune in una nota "un importante movimento franoso si è verificato, nel tardo pomeriggio, sulla viabilità che conduce alla frazione di Lugliano ostruendo completamente la carreggiata. Sul posto si sono immediatamente diretti il sindaco Paolo Michelini, il vicesindaco Sebastiano Pacini e i tecnici comunali per prendere visione dell'entità della frana. La ditta è già a lavoro, con l'escavatrice, per rimuovere il materiale franato (terra, detriti e alberi) e permettere il passaggio dei mezzi, a senso unico alternato, entro la serata. Si tratta, infatti, dell'unica via di collegamento per raggiungere l'abitato di Lugliano".

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