“Sulla situazione della Confederazione Nazionale, sulle eventuali ricadute sul sistema regionale, nell'ambito del trasporto sanitario d'emergenza-urgenza, la Regione si rapporta con la Federazione Regionale delle Misericordie e anche con le associazioni territoriali: la prima svolge una funzione di rappresentanza, di raccordo e di coordinamento mentre le seconde sono quelle che gestiscono le attività e garantiscono i servizi alla popolazione”. Così l’assessora alla sanità Monia Monni risponde in Aula all’interrogazione sulle difficoltà finanziarie e contabili della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia.

Monni spiega: “Sulle convenzioni stipulate direttamente con la Confederazione Nazionale negli ultimi cinque anni, per quanto riguarda il trasporto sanitario d'emergenza-urgenza, non intratteniamo rapporti convenzionali diretti con la Confederazione Nazionale perché l'organizzazione del servizio fa riferimento al livello regionale e alle singole associazioni locali”. E ancora, “sugli accordi e sulle convenzioni in essere con la Federazione Regionale invece delle Misericordie, il rapporto si inserisce nel modello previsto dalla nostra normativa e attribuisce agli organismi rappresentativi del volontariato funzioni specifiche sulla base delle deleghe che vengono conferite dalle associazioni stesse”.

“Il budget del sistema territoriale di soccorso – aggiunge - comprende quindi sia le risorse che sono destinate alle associazioni che effettuano direttamente i servizi, sia quelle per le funzioni delegate agli organismi rappresentativi, dunque, il sistema a livello regionale”. “Sulle possibili conseguenze della crisi finanziaria della Confederazione nazionale nei rapporti tra Regione, federazione regionale, misericordie locali proprio per questo assetto, la solidità economica e finanziaria della confederazione non determinano automatici effetti sui rapporti tra regione, misericordie toscane”.

Monni ha chiarito che “il finanziamento delle attività di trasporto sanitario si basa su un budget definito dalla giunta che tiene conto degli indirizzi della conferenza regionale permanente alla quale partecipano anche i rappresentanti del volontariato: costi standard, spese necessarie a garantire i servizi inclusa la formazione del personale e dei volontari”. “L'obiettivo è tutelare la continuità dell'assistenza e del soccorso alle cittadine e ai cittadini”.

“Sono soddisfatto della risposta – ha detto il portavoce dell’opposizione Alessandro Tomasi (FdI) - abbiamo appreso di questa crisi enorme della Confederazione azionale dalla stampa, si parla di una sentenza della Corte dei Conti che prevedeva un danno per 35milioni di euro poi ricondotto a 10mlioni di euro, c’è ancora un giudizio pendente”. “Dalla Confederazione nazionale ci sono rapporti con quella regionale e con quelle locali perché, anche se non c’è rapporto giuridico diretto, c’è una compartecipazione alle cause ed effetti di eventuali sentenze; se un giorno qualcuno dovesse essere chiamato, nascerebbe un moto di solidarietà che porterebbe via risorse anche dai territori” e “sarebbe un danno, visto che già mancano i volontari”, “c’è un caro dei costi energetici”. “La situazione va monitorata – ha concluso – perché un danno a livello nazionale, anche se non c’è correlazione, potrebbe avere ricadute su quelle regionali e locali”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Notizie correlate