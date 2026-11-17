È morto all'età di 90 anni Giulio Masotti, medico, ricercatore e professore emerito di Geriatria e Gerontologia all'Università di Firenze. Originario di San Marcello Pistoiese, ha dedicato la propria vita alla medicina, alla ricerca e all'insegnamento, lasciando un segno importante nella comunità scientifica e nel territorio.

La sua produzione scientifica conta oltre 400 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Tra i suoi contributi più significativi, gli studi sulla trombosi e sull'emostasi avviati all'inizio degli anni Settanta, quando dimostrò l'efficacia dell'aspirina a basso dosaggio come inibitore piastrinico, aprendo la strada al suo successivo impiego clinico. Nel corso della carriera si è occupato anche di ricerca cardiovascolare, geriatrica ed epidemiologica.

Successore del professor Antonini alla cattedra di Gerontologia e Geriatria dell'Ateneo fiorentino, ha contribuito alla crescita della cosiddetta Scuola di Firenze, formando generazioni di medici. È stato inoltre presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), della quale era presidente onorario, e della Società Europea di Geriatria (EuGMS).

Accanto all'attività accademica, Masotti ha mantenuto un forte legame con il territorio pistoiese, impegnandosi in iniziative culturali e sociali. È stato presidente della Fondazione Jorio Vivarelli e ha ricoperto diversi incarichi all'interno della Fondazione Caript, di cui era socio onorario.

Proprio dalla Fondazione Caript arriva il ricordo del presidente Luca Gori, che ha sottolineato il valore umano e professionale del professore: "Geriatra di fama internazionale, protagonista della comunità scientifica, Giulio Masotti ha saputo coniugare i grandi orizzonti della ricerca e della conoscenza con un legame profondo e generoso con la comunità pistoiese, alla quale ha dedicato competenze, passione ed energie in tanti ambiti della vita civile, sociale e culturale".

Tra i progetti ai quali Masotti ha dedicato particolare attenzione figurano i Centri Diurni Alzheimer e il Convegno Nazionale dedicato a questa patologia, da lui ideato e organizzato e diventato nel tempo uno degli appuntamenti italiani di riferimento in ambito sociosanitario.

"La storia della Fondazione Caript deve moltissimo a Giulio Masotti", ha aggiunto Gori, ricordando il suo impegno nell'istituzione, dove è stato consigliere generale e consigliere di amministrazione dal 2006 al 2016.

Anche il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, Pietro Dattolo, ha espresso il cordoglio della categoria: "La geriatria italiana perde un professionista che ha contribuito in modo significativo alla crescita di questa disciplina. Giulio Masotti ha dedicato la sua vita alla medicina, alla ricerca e all'insegnamento, lasciando un segno nella comunità scientifica e tra i colleghi".

"Il lavoro di Masotti ha contribuito ad ampliare le conoscenze sulla salute delle persone anziane – ricorda Dattolo - e a sviluppare un approccio sempre più attento alla complessità dei bisogni di questa fascia di popolazione: un impegno portato avanti anche attraverso la formazione di nuove generazioni di medici. Alla famiglia e a quanti hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale rivolgo, a nome dell'Ordine, le più sentite condoglianze".

Il cordoglio dalle istituzioni

Alessandro Tomasi: "Ricordo il grande lavoro portato avanti all’interno della Fondazione"

"Voglio esprimere il mio cordoglio per la scomparsa del professor Giulio Masotti, presidente della Fondazione 'Jorio Vivarelli', con il quale ho avuto il piacere e l’onore di collaborare e di confrontarmi durante gli anni da sindaco. Voglio ricordarne il grande lavoro portato avanti all’interno della Fondazione, con la stessa dedizione, professionalità e con i medesimi valori che metteva da sempre nella sua professione. Anche nell’attività in ambito culturale infatti, poneva al centro l’uomo e la sua cura e questa finalità l’ho vista in tanti incontri avuti nel corso degli anni. Per questo oggi ne voglio ricordare la grandezza".

Comune di Pistoia: "Un impegno costante per la ricerca e la cura delle persone anziane"

Il sindaco Giovanni Capecchi e l’intera Amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giulio Masotti, medico geriatra e professore emerito dell’Università di Firenze, figura di riferimento a livello nazionale nel campo della geriatria.

Nel corso della sua carriera, Masotti ha dedicato un impegno costante alla ricerca, all’insegnamento e alla cura delle persone anziane, contribuendo alla crescita della medicina geriatrica e alla formazione di generazioni di professionisti.

Particolarmente significativo il suo legame con Pistoia, dove ha contribuito allo sviluppo delle attività dei centri diurni dedicati alle persone anziane, tra cui quello di Monteoliveto – Casa dell’Anziano.

L’Amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, ricordandone il valore umano e professionale e l’impegno a favore delle persone più fragili.

Un ricordo particolarmente affettuoso è quello custodito dall’assessore alle Politiche di inclusione sociale Sandro Giannessi, che ha conosciuto il professor Masotti prima come docente universitario e successivamente come collega, condividendo con lui una parte del proprio percorso professionale.

"Un docente estremamente preparato e attento - ricorda Giannessi -, capace di unire alle sue straordinarie competenze una profonda umanità e quel tocco di umorismo, sempre garbato e mai fuori luogo, che rendeva ogni occasione di confronto ancora più piacevole e ricca sul piano umano". Un ricordo, dunque, che accanto al valore scientifico e professionale restituisce anche la dimensione più personale di Masotti, fatta di sensibilità, attenzione agli altri e capacità di creare rapporti autentici.

Notizie correlate