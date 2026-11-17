Il Tribunale di Prato ha riconosciuto a un lavoratore di origine senegalese il diritto a percepire gli assegni familiari per tutti gli 11 figli, compresi i nove residenti in Senegal e nati da relazioni con donne diverse dalla moglie con cui l'uomo ha contratto il matrimonio successivamente trascritto in Italia. La decisione, che riguarda un contenzioso con l'Inps, ha stabilito che l'assenza di un riconoscimento giuridico delle altre unioni poligamiche non costituisce un motivo per escludere i figli dal nucleo familiare ai fini dell'erogazione della prestazione.

La vicenda nasce dalla richiesta presentata dall'operaio all'Inps. L'istituto aveva domandato la documentazione relativa all'intero nucleo familiare, compreso lo stato di famiglia. Una condizione che l'uomo aveva contestato, evidenziando le difficoltà nel documentare la posizione dei figli nati da relazioni diverse dal matrimonio riconosciuto in Italia.

Il ricorso presentato al Comitato provinciale dell'Inps era stato respinto. Tra le motivazioni indicate dall'istituto figuravano anche l'assenza di convivenza tra il padre e i figli residenti in Senegal. L'uomo si è quindi rivolto al giudice del lavoro, assistito dall'avvocata Anna Maria Ventrella.

Nella sentenza, il giudice ha ritenuto provato documentalmente il rapporto di filiazione tra il lavoratore e i nove bambini residenti in Senegal. Secondo il tribunale, il fatto che questi ultimi non siano figli della moglie con cui è stato contratto il matrimonio trascritto in Italia non rappresenta una ragione sufficiente per escluderli dal nucleo familiare. Il provvedimento ha inoltre escluso che le indicazioni amministrative dell'Inps sulla convivenza possano giustificare il diniego della prestazione.

Sulla vicenda è intervenuta Chiara La Porta, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Toscana, che ha chiesto una revisione delle norme che disciplinano l'accesso agli assegni familiari.

"La sentenza del Tribunale di Prato riconosce a un lavoratore il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare per nove figli residenti in Senegal, nati anche da relazioni poligamiche con due donne diverse dalla moglie con cui aveva contratto il matrimonio riconosciuto in Italia - ha dichiarato La Porta -. Prestazioni economiche a carico del sistema previdenziale italiano, riferite a nuclei familiari che vivono stabilmente all'estero. È una vicenda che pone una questione politica evidente: possiamo davvero considerare adeguate le norme che regolano queste prestazioni, frutto di precedenti interventi legislativi e successivamente condizionate anche dalla normativa europea?".

"Il Tribunale - aggiunge la capogruppo di FdI - ha ritenuto che il mancato riconoscimento in Italia degli ulteriori matrimoni poligamici non impedisca di includere i figli nel nucleo familiare ai fini degli assegni. Proprio questo caso dimostra quanto sia urgente rivedere i criteri di accesso alle prestazioni e le verifiche dei requisiti quando i familiari risiedono all'estero. Chiediamo quindi al Governo di avviare una verifica delle vecchie norme che regolano queste prestazioni, e di promuovere una revisione dei criteri, affinché siano garantiti controlli rigorosi, equità e sostenibilità nell'utilizzo delle risorse del sistema previdenziale italiano".