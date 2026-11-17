Sono tornate operative le postazioni interrate per la raccolta dei rifiuti di via Santa Caterina, nel centro storico di Prato. Plures Alia ha completato i lavori di ristrutturazione, sostituendo integralmente i vecchi impianti con strutture di nuova generazione, più affidabili e rapide nelle operazioni di svuotamento. Proseguono intanto gli interventi in piazza Mercatale, dove la riapertura delle postazioni è prevista entro metà dicembre.

Le nuove strutture, situate di fronte alle scuole Cesare Guasti, sono ora più efficienti e dotate di impianti di ultima generazione, con un sistema di svuotamento che consente agli operatori di

effettuare tutte le operazioni – dal sollevamento dei contenitori alla vuotatura e al loro riposizionamento – direttamente dalla cabina del mezzo, migliorando sicurezza, rapidità ed efficienza del servizio.

L'intervento ha comportato il rinnovo completo delle vasche, dei contenitori, delle piattaforme di sicurezza, delle pedane calpestabili e delle torrette di conferimento. I nuovi contenitori, con capacità compresa tra 3 e 5 metri cubi a seconda della tipologia di rifiuto, sono destinati alla raccolta di residuo indifferenziato, organico, vetro e imballaggi e contenitori in plastica, metalli e tetrapak. Carta e cartone continueranno invece a essere raccolti esclusivamente con il sistema porta a porta. Per i cittadini non cambiano le modalità di conferimento dei rifiuti, mentre carta e cartone continueranno a essere raccolti attraverso il servizio porta a porta.

Il rinnovo delle postazioni di via Santa Caterina costituisce la prima fase di un più ampio progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta nel centro storico, che prevede anche il rinnovo delle postazioni interrate di Piazza Mercatale. Qui i lavori sono in fase avanzata e, salvo condizioni meteorologiche avverse, la riapertura al conferimento è prevista entro metà dicembre.

Le dichiarazioni

"La riapertura delle postazioni interrate di via Santa Caterina rappresenta un tassello importante per il decoro e la funzionalità del nostro centro storico", precisa Matteo Biffoni, sindaco di Prato.

"Con questi nuovi impianti di ultima generazione restituiamo ai residenti e alle attività della zona un servizio più moderno ed efficiente, mantenendo invariate le modalità di conferimento per i

cittadini e garantendo una gestione ancora più rapida per gli operatori. Si tratta della prima fase di un piano più ampio di riorganizzazione che proseguirà a breve con la riapertura anche delle postazioni di piazza Mercatale. L’obiettivo è avere una Prato sempre più pulita e attenta alla sostenibilità".

"Questo è un primo passo importante per restituire a tutti i pratesi un servizio aggiuntivo molto apprezzato. Le interrate in centro storico rappresentano da sempre un ausilio importante all’ormai collaudato sistema di raccolta porta a porta che interessa tutti i quartieri della città”, commenta Nicola Ciolini, vicepresidente di Plures. "Il senso civico dei cittadini è però fondamentale per mantenere intatto il decoro di queste postazioni, che in passato sono state fin troppo spesso teatro di abbandoni indiscriminati. È importante ricordare che l’abbandono dei rifiuti all’esterno dei contenitori interrati o nelle loro immediate vicinanze costituisce comunque un comportamento irregolare".

"Appena insediati abbiamo dato subito mandato di ripristinare le postazioni interrate del centro che presentavano problemi alla struttura. Restituiamo alla città delle 'valvole di sfogo' importanti per la raccolta dei rifiuti, con volumi più ampi e una capienza maggiore", aggiunge Cristina Sanzò, assessora alle politiche ambientali del Comune di Prato. "Nel mese di dicembre - condizioni meteo permettendo - contiamo di inaugurare anche la postazione interrata di piazza Mercatale, con l'impegno da parte nostra di un approfondimento sulle modalità di raccolta in centro storico e la valutazione di eventuali altre postazioni interrate".

“Queste interrate di ultima generazione, in tutto e per tutto identiche alle soluzioni utilizzate in altre realtà, hanno già una predisposizione per accogliere un sistema di sensori che, una volta ultimati i lavori in piazza Mercatale, ci potrà consentire di analizzare nel dettaglio i dati di riempimento e le abitudini medie degli utenti”, conclude Domenico Scamardella, direttore

progettazione e trasformazione di Plures. "Questi dati raccolti ci potranno aiutare, di concerto con l’amministrazione comunale, ad ipotizzare possibili efficientamenti e razionalizzazioni del servizio e delle modalità di raccolta, per renderli ancora più adeguati alle specifiche necessità dei cittadini".

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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