È online su Youtube (al link https://youtu.be/szOvF6Aqx5Y?si=V_a1sCV6tblxYsM8) e sui canali social del Comune di Empoli la terza e ultima puntata del PremioPozzalePodcast, il videopodcast a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Empoli, del Premio Pozzale-Luigi Russo e della biblioteca comunale 'Renato Fucini' di Empoli per sviscerare e raccontare i tre libri premiati nella 73esima edizione del premio letterario empolese.

A parlare del terzo libro premiato, ossia 'Genocidio. Una storia politica e culturale' di Paolo Fonzi (edito da Laterza), è Giorgio Van Straten, autore e traduttore, membro della Giuria del Premio Pozzale.

In questa puntata van Straten racconta come la politica e la cultura abbiano modellato un concetto finito sulla bocca di tutti eppure così complicato nella sua applicazione reale. Un libro che affronta tanti casi di violenza nel mondo con occhio analitico, cercando di capire come sono stati visti e raccontati nel corso della storia. 'L'allargamento dei concetti è importante ma li rende più vaghi e più difficili da applicarsi. Le definizioni devono essere più specifiche possibili per evitare l'arbitrio e questo fa il libro di Fonzi', afferma il giurato.

Van Straten racconta nel video il motivo per cui ha accettato lo scorso anno di fare parte della giuria: "Ho un legame profondo con il premio Pozzale perché nella prima giuria del premio come presidente c'era Romano Bilenchi, uno scrittore che mi ha fatto pubblicare il primo racconto, e tra i racconti premiati c'era anche uno di Nada Parri, partigiana di cui ho scritto un libro".

Tornando al libro di Fonzi, ecco perché van Straten l'ha scelto tra le prime proposte poi risultate vincitrici: "La cosa interessante del libro di Fonzi riguarda le origini del termine genocidio, ideato da un giurista polacco, Lemkin, che si batte affinché questo termine venga applicato nel processo di Norimberga. Ma la condanna dei gerarchi nazisti arriva per 'crimini contro l'umanità', un termine che poteva applicarsi per atti di violenza anche per singoli individui. Questo concetto è tanto forte quando lo si usa politicamente tanto più sfuggente quando si usa in tema giuridico".

La cerimonia di premiazione alla presenza degli autori è in programma per sabato 21 novembre 2026 alle 18, come di consueto nella Sala Maggiore della biblioteca comunale. A seguire la cena con gli autori all'ex Cinema La Perla (per prenotarsi è necessario contattare chiamando o inviando un messaggio al n. 331 9187629 entro il 18 novembre 2026).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa