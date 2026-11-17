"A Certaldo vogliamo davvero intitolare uno spazio pubblico a Indro Montanelli?". Inizia così il pensiero messo nero su bianco da una cittadina certaldese, ricevuto da gonews.it dopo la pubblicazione della proposta dei consiglieri di Fratelli d'Italia Certaldo, Lucia Masini e Riccardo Borghini, di intitolare una via, una piazza o uno spazio pubblico al giornalista e scrittore di origini fucecchiesi, nel 25esimo anniversario dalla scomparsa. Proposta che, per la cittadina "merita una riflessione che vada oltre il valore giornalistico di un personaggio storico. La memoria pubblica non è mai un esercizio neutrale, scegliere chi merita di essere ricordato attraverso una strada, una piazza o qualsiasi altro luogo del proprio paese significa anche scegliere quali valori quella comunità intenda trasmettere".

"Riconoscere il valore professionale di una persona non significa ignorarne le responsabilità"

In particolare la cittadina riconosce che "Indro Montanelli senza dubbio è stato un personaggio importante" ma ricorda la vicenda "che ha raccontato pubblicamente, col sorriso in faccia" di aver sposato una bambina eritrea durante la guerra in Africa, in Etiopia: "In video accessibili anche su internet sentiamo che aveva "scelto bene, era una bellissima ragazza bilena di 12 anni" e l'aveva "regolarmente sposata" più precisamente "comprata dal padre" (sue stesse parole)". Tra le figure più autorevoli e allo stesso tempo discusse del giornalismo italiano del Novecento, a Milano la statua dedicata a Montanelli è stata più volte oggetto di manifestazioni di dissenso, imbrattamenti e richieste di rimozione, sulle quali il territorio di Fucecchio aveva espresso la propria netta contrarietà. Un dissenso dunque non nuovo, che stavolta si manifesta sul nascere di una proposta avanzata dai consiglieri di FdI che hanno sottolineato "il legame geografico e culturale" dell'iniziativa, "trattandosi di una figura di tale caratura, originaria del territorio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa con cui ha mantenuto negli anni un rapporto viscerale, appare non solo opportuno, ma doveroso un esplicito riconoscimento da parte delle istituzioni locali". Per la cittadina "possiamo contestualizzare storicamente il colonialismo e riconoscere il valore giornalistico di Montanelli, ma riconoscere il valore professionale di una persona non significa ignorarne le responsabilità".

"E le donne, a Certaldo, dove sono? squilibrio nella toponomastica"

"E le donne, a Certaldo, dove sono?" prosegue la riflessione. "C'è un dato che dovrebbe far riflettere chiunque abbia a cuore la propria comunità. La toponomastica restituisce al nostro paese un profondo squilibrio: su un totale delle strade recensite nel 2012 troviamo solo 7 strade intitolate alle donne (contro 125 dedicate al genere maschile), e solo una, via Maria Agnoletti Enriques, è intitolata a una donna realmente esistita o che non sia una santa. Da allora, che io ricordi, abbiamo avuto solo un giardino intitolato al femminile, a Vanda Viani e Dina Testi, insieme ad altri rivolti al genere maschile. Abbiamo una disparità culturale evidente. Le donne reali, quelle che hanno lavorato, lottato, studiato, amministrato, scritto, costruito e cambiato la società, dove sono? E perché proprio adesso?" aggiunge tornando alla proposta di intitolazione. "Siamo a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La giornata non dovrebbe limitarsi a qualche iniziativa simbolica o a una dichiarazione di circostanza, ma dovrebbe essere un'occasione per interrogarsi sulla cultura che alimenta le disuguaglianze. In questo contesto, proporre l'intitolazione di uno spazio pubblico a un uomo che ha raccontato di aver comprato una bambina non è accettabile. La memoria non deve essere cancellata, ma ricordare non significa soltanto celebrare, e Certaldo deve interrogarsi su quale memoria costruire".

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