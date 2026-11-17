Il Consiglio regionale ha conferito il Gonfalone d’argento a Riccardo Bergamini “Per aver portato con orgoglio il nome della Toscana e della città di Lucca sulle vette più prestigiose del mondo; per gli straordinari risultati conseguiti nell'alpinismo internazionale, ulteriormente confermati dalla recente conquista dell'Ama Dablam nell'ottobre 2026; per aver saputo rappresentare, attraverso le proprie imprese, un esempio concreto di coraggio, sacrificio, umiltà, responsabilità e determinazione; per aver trasformato la propria esperienza sportiva in uno strumento di divulgazione, educazione e crescita a beneficio della collettività”.

La cerimonia si è svolta martedì 17 novembre nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso. A leggere le motivazioni il consigliere regionale Vittorio Fantozzi che ha proposto l’onorificenza all’Ufficio di presidenza. Una proposta accolta all’unanimità. A consegnare il riconoscimento all’alpinista lucchese è stato il vicepresidente dell’Assemblea legislativa Diego Petrucci: “Riccardo Bergamini è un orgoglio toscano, perché è il primo della nostra Regione ad avere raggiunto quelle quote, ha conquistato ‘cima Italia’ in Pakistan che non era mai stata espugnata e recentemente ha conquistato l’Ama Dablam”.

“Sono sempre di più i ragazzi e le ragazze, anche giovanissimi - ha proseguito Diego Petrucci - che vanno in montagna in tutte le stagioni e lo fanno a piedi, in bicicletta con le ciaspole o scalando. Riccardo rappresenta perfettamente questa voglia di montagna che ti mette in pace con te stesso oltre che con la natura circostante. L'idea è quella di portare un progetto con lui che è anche scrittore nelle scuole della Toscana e di avvicinare ancora di più i giovani alla montagna. Un Appennino ricco di montagne straordinarie come l’Abetone e l’Amiata”.

“Si tratta di un riconoscimento di cui vado orgoglioso - le parole di Riccardo Bergamini - e sono fiero di riceverlo. Quando giro per il mondo mi rendo conto di rappresentare un territorio unico al mondo. Dall’ultima missione in Nepal mi porto tante emozioni, ricordi bellissimi e indelebili. Sono momenti che non dimentichi mai perché non è solo l'emozione, ma anche la fatica che hai dovuto affrontare e le difficoltà tecniche. E quindi l'emozione è grande”.

Parlando di ‘cima Italia’, la vetta che Bergamini ha conquistato per primo nel massiccio del Karakorum in Pakistan, l’alpinista lucchese ha sottolineato che “si tratta di una cosa più unica che rara. È stata una grande esperienza e ci voleva coraggio ad affrontarla. Io ce l'ho messa tutta ed è stato un momento che rimarrà indelebile anche nella mia carriera alpinistica. Oltre all’attività di divulgazione, mi piace molto andare nelle scuole per raccontare ai giovani cosa c'è dietro queste scalate, perché la montagna insegna soprattutto ad essere umili. Poi la bellezza della vita in montagna è che si parte, bisogna faticare sacrificarsi e fare delle rinunce, ma poi quando arrivi in cima davanti a te si apre un panorama fantastico e ti ripaga di tutte le fatiche che hai fatto. Il prossimo obiettivo nel 2027 è quello di tornare a scalare un 8mila. Comunque si parte sempre con un progetto e poi si finisce per salire un'altra montagna”.

Il vicesindaco Moreno Bruni ha accompagnato oggi (17 novembre) a Firenze l’alpinista lucchese Riccardo Bergamini, che ha ricevuto il Gonfalone d’Argento, la maggiore onorificenza conferita dal consiglio regionale della Toscana e destinata a persone e realtà che si sono particolarmente distinte nei rispettivi ambiti, contribuendo a dare prestigio alla Toscana in Italia e nel mondo.

Per l’occasione sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Lucca Mario Pardini, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per questo importante traguardo. Un riconoscimento che valorizza il percorso sportivo e alpinistico internazionale di Bergamini, caratterizzato da imprese di grande rilievo sulle montagne più alte del mondo, raggiungendo cime di oltre 8mila metri senza ossigeno supplementare. “Un percorso - ha detto il vicesindaco Bruni - fatto di passione, determinazione e spirito di avventura, che porta Lucca sulle grandi montagne del mondo, contribuendo a promuovere i valori dello sport e della solidarietà, insieme al nome della nostra città a livello internazionale. Il Comune di Lucca si congratula con l’alpinista lucchese Riccardo Bergamini per il prestigioso riconoscimento, motivo di orgoglio per tutta la comunità”.

Erano presenti alla cerimonia i consiglieri regionali Mario Puppa e Alessandro Tomasi e il vicesindaco di Lucca Moreno Bruni.

Riccardo Bergamini autore del volume ‘Salire sopra il mondo. Sogni, passione, gioie e delusioni ad altissima quota’, è attualmente impegnato nella redazione del secondo e del terzo libro dedicati alla divulgazione del mondo dell’alpinismo e dei suoi valori. Parallelamente, svolge attività formativa nelle scuole, promuovendo tra gli studenti principi quali impegno, umiltà, sacrificio e determinazione. Partecipa anche come relatore a eventi pubblici e privati sul territorio nazionale, nei quali illustra la correlazione tra alpinismo e gestione organizzativa: capacità decisionale in contesti critici, lavoro di squadra, resilienza, pianificazione, gestione dell’imprevisto e orientamento agli obiettivi. Il suo percorso sportivo è stato riconosciuto anche in sede istituzionale dal ministero dello Sport alla Regione Toscana. Nel 2025, durante una spedizione nel massiccio del Karakorum, in Pakistan, ha raggiunto per primo la vetta di una montagna fino ad allora inesplorata. E come primo salitore, ha potuto attribuirle il nome ‘Cima Italia’.

Fonte: Regione Toscana

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