Rosaria Amato, insediatasi lo scorso ottobre alla guida della Questura di Firenze, ha fatto visita al municipio di Empoli per un incontro istituzionale. Ad accoglierla il sindaco Alessio Mantellassi, insieme al dirigente del Commissariato di Polizia di Empoli, Pietro Scaramella, al comandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, Massimo Luschi, a quello del comando di Empoli, Massimiliano Mengoni, e al segretario generale Luigi Frallicciardi.

Durante il colloquio sono stati affrontati con il Questore i temi più importanti per il territorio comunale di Empoli, con particolare attenzione alla sicurezza, al pattugliamento del territorio e al coordinamento delle forze dell'ordine e di polizia.

"Sono grato della visita della dottoressa Amato - ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi -. Ho trovato una persona molto risoluta e interessata alle nostre questioni. ho trovato una persona molto risoluta e interessata alle nostre questioni. A poco più di un mese dall'insediamento, sono felice che Empoli sia stata una tappa tra le sue visite istituzionali e avremo certamente modo di collaborare in modo proficuo e serio per il bene della città e dei suoi abitanti".

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