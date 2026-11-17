Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 17 GOLD

Nello scontro diretto arriva il primo successo per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti superano l’Olimpia Legnaia per 75-56. Gara subito indirizzata grazie ad un approccio deciso, che vale il 27-14 al primo riposo. Una forbice che resta invariata nella seconda frazione, tanto che all’intervallo il tabellone segna 46-33, preludio ad una seconda parte di gara in cui i gialloblu amministrano con autorità rispendendo ogni volta al mittente i tentativi fiorentini di riaprire la sfida.

Prossimo impegno sabato 21 novembre alle 16 sul parquet dei Dragons Prato.

Abc Castelfiorentino – Olimpia Legnaia 75-56

Tabellino: Macchi, Gorini 5, Giovannoni 11, Bellesi, Falorni 12, Mannocci 11, Profeti 5, Bufalini, Faffi 2, Di Carlo 15, Capuana, Bertelli 14. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 27-14, 19-19, 16-13, 13-10

UNDER 14 GOLD

Vittoria di carattere per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che proseguono la corsa ai danni dell’Union Prato: 61-57 il finale al PalaBetti. Grande equilibrio per tutti i quaranta minuti, con gli ospiti che mettono la testa avanti alla prima sirena per poi restare in controllo al riposo lungo (25-28). Nel terzo quarto si procede ancora sul punto a punto, senza che nessuna delle due squadre riesca a dare la scossa alla gara finché, nella frazione finale, i gialloblu cambiano passo, impattano e passano a condurre, per poi gestire con freddezza i possessi decisivi.

Prossimo impegno giovedì 19 novembre alle 18 sul parquet del Costone Siena.

Abc Castelfiorentino – Union Prato 61-57

Tabellino: Poggesi, Costa 14, Delli Carri 6, Bini 6, Arzilli 5, Fineschi, Asta, Lisi, Iori, Allegra 14, Bagnoli 6, Profeti 10. All. Corbinelli. Ass. Caggiano.

Parziali: 11-15, 14-13, 18-16, 18-13

UNDER 13 REGIONALE

Ben poco da raccontare sulla netta vittoria dei ragazzi di Cosimo Corbinelli ai danni del Biancorosso Empoli B. Troppo il divario in campo tra le due formazione, che di fatto lascia spazio ad una partita a senso unico, con i gialloblu che si mantengono imbattuti in testa al girone.

Prossimo impegno sabato 21 novembre alle 11:15 al PalaBetti contro Folgore Fucecchio.

Biancorosso Empoli B – Abc Castelfiorentino 4-112

Sono scesi in campo: Asta, Delli Carri, Arzilli, Fiaschibarjamaj, Bandinelli, Capodarca, Poggesi, Imbrescia, Fineschi, Chimera, Tamburini, Baldi. All. Corbinelli. Ass. Ciulli.

UNDER 17 FEMMINILE

Non arriva il bis per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che al PalaGilardetti cedono il passo alla Baloncesto per 39-68. Dopo un primo quarto in cui restano a contatto (9-13 al 10′), le gialloblu subiscono il break decisivo a cavallo tra la seconda e la terza frazione, quando le fiorentine allungano fino a toccare il +20 (28-49 alla terza sirena). Nell’ultimo quarto, pur con la gara ormai chiusa, le padrone di casa provano a ridurre la forbice, ma Baloncesto è in controllo e allunga a dismisura.

Prossimo impegno domenica 22 novembre alle 11:30 al PalaGilardetti contro Firenze Basketball Academy.

Gialloblu Castelfiorentino – Baloncesto Firenze 39-68

Tabellino: Zenarti 4, Ciampolini, Mancini 2, Jahelezi N. 7, Montanelli 4, Battaglia, Hoxha, Dainelli 7, Jahalezi S. 11, Latini 4. All. Lazzeretti. Ass. Lucchesi, Caggiano.

Parziali: 9-13, 9-18, 10-18, 11-19

UNDER 13 FEMMINILE

Prosegue l’avvio tutto in salita per le ragazze di Sara Bellantoni, che nell’anticipo infrasettimanale della terza giornata cadono a Pontedera 61-33. Con le rotazioni ridotte, le gialloblu tentano di stare al passo delle padrone di casa, che però allungano nella prima parte per poi scavare il solco nella ripresa.

Prossimo impegno mercoledì 25 novembre alle 18:30 sul parquet della Folgore Fucecchio.

Basket Femminile Pontedera – Abc Castelfiorentino 61-33

Sono scese in campo: Mugelli, Delli Carri, Ndiaye Ndeye, Bini, Costoli, Chiarugi, Falleri, Darie. All. Bellantoni. Ass. Lazzeretti.

MINIBASKET

Uno splendido poker di successi nel weekend gialloblu. A partire dagli Esordienti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, che al PalaBetti hanno superato Poggibonsi mantenendo la propria imbattibilità. Super prestazione per gli Aquilotti Small 2017 di Giulio Fabrizzi e Nicol Banchelli, che hanno avuto la meglio su Valbisenzio espugnando il parquet di Vaiano, mentre gli Scoiattoli Big 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong si sono imposti nel doppio impegno casalingo ai danni di Cerretese e Calenzano.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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