Un viaggio emozionante tra le canzoni e i monologhi più celebri del grande teatro- canzone italiano
Domenica 22 novembre alle ore 17:00, il palcoscenico del Teatro Shalom di Empoli (Via Ferruccio Busoni 24) ospiterà Una razza in estinzione – Tributo a Giorgio Gaber, uno degli omaggi più intensi e apprezzati al grande teatro-canzone italiano.
Lo spettacolo – che sta registrando importanti riscontri di pubblico nei teatri di tutta Italia – è un viaggio emozionante e senza sconti tra le canzoni e i celebri monologhi scritti da Giorgio Gaber e
Sandro Luporini.
Sul palco si alternano brani simbolo come I Borghesi, L’Illogica Allegria, Io se fossi Dio e La Libertà, portati in scena con passione e freschezza da un ensemble di giovani musicisti e interpreti capaci di restituire intatta la forza dirompente, l’ironia e la straordinaria attualità del pensiero gaberiano.
Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande canzone d’autore e per chiunque voglia interrogarsi, sorridere e riflettere sulla nostra società.
Info e contatti
Biglietti: Da € 22,00 a € 24,00
Info e prenotazioni: 379 323 3965
Siti web: www.unarazzainestinzione.it | www.teatroshalom.it
Fonte: Ufficio Stampa
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