Domenica 22 novembre alle ore 17:00, il palcoscenico del Teatro Shalom di Empoli (Via Ferruccio Busoni 24) ospiterà Una razza in estinzione – Tributo a Giorgio Gaber, uno degli omaggi più intensi e apprezzati al grande teatro-canzone italiano.

Lo spettacolo – che sta registrando importanti riscontri di pubblico nei teatri di tutta Italia – è un viaggio emozionante e senza sconti tra le canzoni e i celebri monologhi scritti da Giorgio Gaber e

Sandro Luporini.

Sul palco si alternano brani simbolo come I Borghesi, L’Illogica Allegria, Io se fossi Dio e La Libertà, portati in scena con passione e freschezza da un ensemble di giovani musicisti e interpreti capaci di restituire intatta la forza dirompente, l’ironia e la straordinaria attualità del pensiero gaberiano.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande canzone d’autore e per chiunque voglia interrogarsi, sorridere e riflettere sulla nostra società.

Info e contatti

Biglietti: Da € 22,00 a € 24,00

Info e prenotazioni: 379 323 3965

Siti web: www.unarazzainestinzione.it | www.teatroshalom.it

Fonte: Ufficio Stampa

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