È stato consegnato in Toscana il nuovo treno del Regionale di Trenitalia, capace di raggiungere i 200 km/h e dedicato alla linea Firenze-Arezzo-Roma.

A presentare il nuovo treno, che oggi ha effettuato il viaggio inaugurale dalla stazione di Arezzo a quella di Firenze Santa Maria Novella, con fermate intermedie a Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Figline Valdarno, erano presenti il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l'assessore regionale alle infrastrutture, ai trasporti, all'urbanistica e al governo del territorio, Filippo Boni, e la direttrice regionale Toscana di Trenitalia, Natalia Giannelli.

Si tratta del primo mezzo di una fornitura che prevede un totale di sei treni destinati alla Toscana. L’arrivo del secondo convoglio è previsto entro la fine dell’anno, mentre la fornitura completa della nuova flotta si concluderà entro il 2027.

Le caratteristiche del nuovo treno

Con una velocità massima di 200 km/h, il treno garantisce collegamenti più rapidi e può trasportare fino a 1.076 passeggeri, di cui 618 seduti, distribuiti su otto carrozze.

A bordo sono presenti sedute di nuova generazione, un sistema avanzato di climatizzazione e un ambiente silenzioso, pensato per offrire un'esperienza di viaggio ancora più confortevole. Il convoglio dispone inoltre di 60 monitor LCD e 72 telecamere di sorveglianza.

Prodotto negli stabilimenti Alstom di Savigliano (CN), Sesto San Giovanni (MI) e Bologna, il nuovo treno è una testimonianza dell'ingegneria e dell'innovazione italiana. Offre un'accessibilità senza barriere grazie a rampe di salita automatiche, 16 spazi dedicati alle biciclette (comprese le e-bike) e interni ampi e confortevoli.

La sostenibilità è un elemento centrale: oltre il 96% dei materiali utilizzati è riciclabile e i sistemi ad alta efficienza energetica consentono un risparmio nei consumi fino al 35%.

Il Contratto di Servizio stipulato tra Trenitalia e Regione Toscana, valido fino al 2034 e sostenuto da un investimento di 1,3 miliardi di euro (di cui 912,6 milioni destinati al nuovo materiale rotabile: 128,9 finanziati dalla Regione Toscana e 783,7 da Trenitalia), prevede complessivamente 100 nuovi treni.

L’arrivo di questi nuovi convogli, oltre a rinnovare la flotta e a ridurre drasticamente l’età media dei mezzi, consente di migliorare gli standard qualitativi, per una mobilità sempre più confortevole e sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

Con il treno presentato oggi sale a 78 il numero dei convogli arrivati in Toscana nell'ambito di questo contratto di servizio: 29 elettrici a doppio piano, 19 elettrici a piano singolo e 30 treni ibridi a tripla alimentazione, già entrati in servizio.

I commenti

Eugenio Giani: "Un treno più veloce e più moderno che sicuramente porterà benefici immediati"

"Un treno che arriva a 200 km/h per rendere più efficiente il servizio su una linea particolarmente delicata come quella aretina - ha detto il presidente Giani - un treno più veloce e più moderno che sicuramente porterà benefici immediati, ma potrà rendere al massimo quando sarà completata la stazione dell’Alta Velocità con il passante ferroviario sotterraneo a Firenze e saranno liberate le linee di superficie. Ai pendolari voglio dire che siamo consapevoli dei disagi che li coinvolgono e sappiamo che si tratta di situazioni complesse che non si risolveranno con un mezzo nuovo, ma è un passo avanti importante, anche per risolvere il problema dei cosiddetti inchini e rendere più efficiente questa linea così strategica per la Toscana"

"La Regione Toscana - ha aggiunto il presidente - è sicuramente quella che in Italia mette più soldi per il servizio ferroviario regionale. Lo facciamo perché vogliamo valorizzare il trasporto pubblico, per quella che io chiamo la ‘cura del ferro’. Naturalmente per far questo occorre modernizzare e innovare, proprio come avviene oggi con un treno di questo livello".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eugenio Giani (@eugenio_giani)

Filippo Boni: "Sei treni nuovi su questa linea sono davvero importanti"

"L’entrata in servizio di questo treno - ha detto l'assessore Boni - rappresenta un passo avanti per far fronte ai disagi che i pendolari della linea aretina hanno subito nel corso del tempo. Aspettavamo questo nuovo materiale rotabile dal 2019 e finalmente è arrivato. Il prossimo treno da 200 km/h è atteso a metà dicembre ed entrerà in funzione con l'orario invernale. Altri quattro arriveranno nella prima metà del 2027 e saranno operativi in primavera-estate. Sono treni più performanti che potranno entrare nella galleria della Direttissima del San Donato in maniera più rapida, consentendo una maggior fluidificazione del traffico ferroviario. Siamo consapevoli che non è questa la soluzione dei problemi dell'aretina, però sei treni nuovi su questa linea credo che siano davvero importanti. Nel frattempo stiamo portando avanti un serrato lavoro di confronto con RFI e Trenitalia per migliorare la puntualità e stiamo lavorando per il collegamento Arezzo-Siena diretto, che ritengo molto positivo per il futuro del trasporto su ferro in Toscana”".

Maurizio Da Re, Comitato Pendolari Valdarno Direttissima: "Adesso vanno garantiti puntualità, minori tempi di percorrenza e accesso alla direttissima"

"Benvenuto al primo treno regionale a 200 chilometri orari. Non vediamo l'ora che arrivino gli altri cinque previsti nei prossimi mesi". Così commenta la presentazione inaugurale Maurizio Da Re, portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima.

Il portavoce del comitato ricorda inoltre che questi treni di nuova generazione dovevano essere consegnati entro il 2023 e sono inseriti negli investimenti previsti dal Contratto di Servizio Regione Toscana-Trenitalia, firmato nel lontano 2019.

"Adesso vanno garantiti puntualità, minori tempi di percorrenza e accesso alla Direttissima senza i cosiddetti 'inchini' ai treni AV – aggiunge Da Re – perché i nuovi treni regionali sono competitivi e proprio nel tratto della linea Direttissima, fra Figline e Firenze Rovezzano, nella lunga galleria di San Donato, viaggiando a 200 chilometri orari si possono ridurre anche di circa cinque minuti i tempi di percorrenza. È quindi importante che i nuovi treni siano utilizzati solo sulla linea Firenze-Roma e non dispersi su altre linee della Toscana".

Infine, il portavoce del comitato evidenzia che sulla linea aretina possono arrivare altri nuovi treni a 200 km/h, in consegna alla Regione Umbria e utilizzabili sulla Direttissima da e per Firenze.

"È importante che nel confronto in corso fra le due Regioni, Toscana e Umbria, sulla linea Roma-Firenze si verifichi anche l'ammodernamento della decina di treni veloci della linea Foligno-Firenze", conclude Da Re.

Notizie correlate