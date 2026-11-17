Studiare le acque reflue delle navi da crociera per individuare la circolazione dei virus, anche quando sfugge ai dati raccolti dai servizi medici di bordo. È il tema della ricerca con cui Ileana Federigi, ricercatrice di Igiene del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, ha vinto il primo premio per la migliore comunicazione orale al congresso SHIPSAN "Strengthening Public Health in a Global Tourism Era", dedicato alla salute pubblica nei trasporti marittimi e nei porti che si è svolto nei giorni scorsi ad Atene.

Il lavoro ha messo a confronto i risultati delle analisi delle acque reflue con i dati sui casi di malattia registrati a bordo. Ne è emerso che i campioni ambientali possono rivelare segnali della circolazione virale che sfuggono alla sorveglianza sanitaria. Integrare queste due fonti di informazione può quindi contribuire a rafforzare la capacità di prepararsi e rispondere alle minacce infettive, sia note sia emergenti.

"L’obiettivo è contribuire alla tutela della salute di chi viaggia e lavora sulle navi da crociera – spiega Federigi –. Integrare l’analisi delle acque reflue con i dati dei servizi medici di bordo può aiutare a riconoscere le minacce infettive e a preparare risposte più efficaci".

La ricerca nasce nel gruppo di docenti di Igiene e Medicina preventiva dell’Ateneo, con il coinvolgimento di Caterina Rizzo, del Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, e di Marco Verani e Annalaura Carducci, del Dipartimento di Biologia. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con il Ministero della Salute e il suo Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera, USMAF-SASN Toscana ed Emilia-Romagna.

Il contributo premiato approfondisce i risultati dello studio pilota "Navigating Healthy Waters", recentemente pubblicato sulla rivista internazionale Frontiers in Public Health. Il riconoscimento, condiviso con tutte le persone che hanno firmato il lavoro, arriva nell’ambito di SHIPSAN, che riunisce ministeri della Salute e istituti nazionali di sanità pubblica europei.

Fonte: Ufficio Stampa - Università di Pisa

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