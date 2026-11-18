Solo poche settimane fa celebravamo il traguardo dei sei milioni di passeggeri raggiunti dall'aeroporto "Galileo Galilei", un risultato straordinario che ci conferma la centralità dello scalo come motore di sviluppo per l'intero sistema economico e turistico della Toscana. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a una prospettiva che rischia di incidere profondamente sull'operatività, sulla percezione e sul futuro stesso di questa infrastruttura strategica.

“Non mettiamo in discussione il ruolo strategico e istituzionale delle Forze Armate, né l’importanza del presidio militare per la sicurezza nazionale, ma chiediamo che ogni decisione sul futuro dello scalo avvenga nella massima trasparenza e senza penalizzare la vocazione civile e turistica dell’aeroporto Galilei” dichiara il Presidente di Confcommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi.

“Pur riconoscendo che la sicurezza nazionale rappresenta un'esigenza imprescindibile – dichiara il Direttore di ConfCom Pisa Federico Pieragnoli – riteniamo che una decisione di tale portata non possa essere assunta senza un preventivo e trasparente confronto con le istituzioni locali, le associazioni di categoria, le rappresentanze sindacali e il tessuto produttivo. Il "Galilei" non è una semplice infrastruttura di transito, ma un'area sensibile in cui ogni giorno transitano ed operano migliaia di persone: la presenza di armamenti e le relative attività di stoccaggio e movimentazione introducono inevitabili elementi di complessità e preoccupazione”.

Si sollecita inoltre una riflessione sulle ricadute reputazionali ed economiche sul territorio nel medio e lungo periodo: Pisa vive di accoglienza, commercio, cultura e relazioni internazionali. Associare il principale scalo aeroportuale della regione a funzioni di deposito bellico rischia di generare un grave danno d'immagine, minando l'attrattività della destinazione e penalizzando pesantemente il comparto turistico, la ricettività, i servizi e l'intero indotto commerciale e imprenditoriale della città.

La convivenza tra attività civile e militare ha finora retto grazie a un delicato bilanciamento operativo che ha consentito al traffico passeggeri di crescere, garantendo collegamenti strategici fondamentali per l’economia regionale.

Un eventuale ampliamento delle funzioni e dei volumi operativi della componente militare rischia tuttavia di alterare questo equilibrio, generando ripercussioni concrete sulla capacità di sviluppo dello scalo civile, sulla gestione degli slot, sull’attrattività nei confronti dei vettori internazionali e, di conseguenza, sull’intero indotto turistico e commerciale.

“Per queste ragioni – conclude Pieragnoli – chiediamo con forza l'apertura di un tavolo tecnico che coinvolga tutti i soggetti istituzionali ed economici interessati. È indispensabile valutare con la massima attenzione ogni possibile impatto sull'operatività dello scalo civile e sulla reputazione del nostro territorio, affinché le scelte future tutelino un patrimonio economico e occupazionale che Pisa e la Toscana non possono permettersi di mettere a rischio”

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa

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