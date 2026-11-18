Una nuova centenaria a Empoli che si scopre sempre più longeva. La signora Marianna Mazza spegne cento candeline insieme alla sua adorata famiglia, ai tanti nipoti, omaggiata in rappresentanza dell'amministrazione comunale, dall’assessora alla Scuola Maria Grazia Pasqualetti che le ha consegnato una pergamena ricordo e un omaggio floreale.

A raccontare la storia di Marianna è la nipote Patrizia che ringraziamo. "Mia zia è ancora una donna temprata, calabrese, nata a Locri e vissuta a Bovalino in provincia di Reggio Calabria. È stata una donna libera, emancipata e non era da tutte soprattutto nel sud Italia. Il suo lavoro di rappresentante della Singer, l’ha portata a girare la Calabria in lungo e in largo, da sola. Poi, è arrivata in Toscana alla fine degli anni ‘60. Una donna che era riuscita anche a studiare e per quei tempi non era scontato. Infatti, cominciò ad insegnare alle scuole materne, a Empoli dove aveva il cognato preside alle Vanghetti. Tra i suoi valori, la volontà di sentirsi integrata e parte del territorio che l’aveva accolta, la Toscana. Ha conosciuto suo marito, Stanislao, lui lavorava alla Sammontana e aveva due figlie da un matrimonio precedente. Si conobbero tramite amici in comune, a Ponzano.

Io sono in pensione, sono una ex dipendente Asl e anche se mia zia non ha avuto figli, è una super nonna di tanti nipoti e ancora oggi è una donna che nella sua vita ha sempre saputo e avuto ben chiaro che cosa voleva, con una lucidità impressionante. E nonostante la guerra, la fame, quei racconti che nessuno può dimenticare, ha vissuto la vita con ottimismo e fiducia. Oggi l'abbiamo festeggiata anche con i parenti venuti dalla sua terra, l’amata Calabria. Una festa che abbiamo preparato con cura nella dimora dove si trova adesso, a Castelfiorentino, nella Rsa 'Mario Cappelli’ con grande affetto da parte di tutte e tutti noi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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