Le campane tornano a casa. A distanza di poco più di due mesi dalle spettacolari operazioni che avevano portato alla loro temporanea rimozione, le quattro campane del campanile di San Verano sono state restaurate e ricollocate nella loro sede originaria, nel cuore di Peccioli. Un'operazione delicata e suggestiva, condotta con l'ausilio di mezzi specializzati, che segna un nuovo momento importante nel percorso di trasformazione della torre progettata alla fine dell'Ottocento dall'ingegnere Luigi Bellincioni.

Era il 3 settembre quando le campane, dal peso complessivo di diverse tonnellate, erano state calate dalla sommità del campanile per consentire le lavorazioni previste dal progetto. Oggi il loro ritorno rappresenta un ulteriore passo in avanti di un cantiere che procede a ritmo serrato, nel quale conservazione del patrimonio storico e innovazione continuano a viaggiare insieme.

L'intervento complessivo prevede il restauro conservativo della torre e la realizzazione di un ascensore panoramico con struttura in acciaio e vetro, progettato attraverso soluzioni reversibili e rispettose dell'architettura del monumento. Un'opera destinata a rendere accessibile uno dei luoghi più rappresentativi di Peccioli, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di scoprire dall'alto il borgo e il paesaggio della Valdera.

Il progetto, sostenuto dal Comune di Peccioli e sviluppato in collaborazione con la Parrocchia di San Verano, rappresenta una nuova tappa del percorso che il territorio porta avanti sul fronte dell'accessibilità universale, della valorizzazione culturale e del turismo inclusivo. Il ritorno delle campane assume così anche un significato simbolico. Custodire ciò che appartiene alla memoria collettiva e, contemporaneamente, immaginare nuovi modi per viverlo e condividerlo. È questa la filosofia che accompagna i lavori al campanile del Bellincioni, destinato a diventare uno dei simboli più significativi dell'incontro tra storia e futuro.

A settembre le campane erano scese per lasciare spazio a una nuova idea di accessibilità. Oggi sono tornate al loro posto. E mentre il campanile ritrova una parte fondamentale della propria identità, il progetto dell'ascensore continua a prendere forma.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio Stampa

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