Dopo le criticità legate al progetto di ristrutturazione della pista di atletica di Fontevivo, a essere al centro delle polemiche è ora il campo da calcio di San Miniato Basso, dove i lavori per la realizzazione del manto in erba sintetica avrebbero già evidenziato gravi problemi. Con le prime piogge e i primi utilizzi, infatti, l'intaso del manto erboso sarebbe emerso a chiazze, riversandosi su gran parte del terreno di gioco. A sollevare il caso è la Lega di San Miniato, che chiede al Comune chiarimenti e interventi nei confronti degli eventuali responsabili.

Di seguito la nota integrale

"Non si può dire che il Comune di San Miniato sia particolarmente fortunato in materia di impianti sportivi. Limitando lo sguardo a recenti situazioni, ma in passato le cose non sono andate meglio, dopo il recente episodio del progetto di ristrutturazione della pista di atletica di Fontevivo la cui esecuzione richiederà ancora anni mentre in un Comune limitrofo per un intervento simile è stato previsto un tempo di sei mesi con costi ampiamente inferiori, ecco che in queste ore è esploso un altro caso che forse è ancora più eclatante.

Il campo di calcio di San Miniato basso su cui si è lavorato tutta l’estate per impiantare il prato sintetico con un costo di 600 mila euro alle prime piogge autunnali e dopo i primi utilizzi ha mostrato gravi problematiche essendo emerso a chiazze quello che viene chiamato l’intaso che ha inondato gran parte del campo di calcio. L’intaso è un materiale granulare che si utilizza nelle predisposizione dei campi di calcio sintetici con funzione di penetrare tra i fili di erba per stabilizzare il tappeto erboso e fungere da elemento drenante dell’acqua evitando ristagni. Quello che si è verificato dopo le prime piogge è il contrario di quanto doveva accadere.

A questo punto è necessario che il Comune dia giustificazioni di quanto accaduto e comunichi ai cittadini le iniziative che intende assumere nei confronti degli eventuali responsabili perché il cattivo funzionamento di una opera pubblica appena inaugurata il cui costo è stato di 600 mila euro non può passare sotto silenzio".

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