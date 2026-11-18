Il punto nascita dell'ospedale di Campostaggia, a Poggibonsi, non deve chiudere. È questo il messaggio lanciato dai dieci sindaci del territorio, che tornano a fare fronte comune dopo che il Ministero della Salute ha ribadito la decisione di chiudere il reparto, senza concedere ulteriori proroghe. I primi cittadini chiamano ora alla mobilitazione tutte le forze sociali, politiche, associative e istituzionali, le cittadine e i cittadini della Valdelsa.

"C'è una storia, c'è un patrimonio di competenze e di innovazione, c'è sicurezza per le donne e per i bambini: Campostaggia non può essere chiuso con due righe e senza valutare i progetti in campo. La qualità che il reparto materno infantile ha espresso ed esprime merita rispetto e un esame serio delle proposte elaborate", si legge in una nota firmata dai sindaci.

"Non ci sfugge la tendenza demografica, non banalizziamo gli indirizzi OMS, né i decreti nazionali, ma la salute delle persone e delle donne non si gestisce con i soli dati numerici. La denatalità è un dramma per il nostro Paese, un fenomeno che ha bisogno di essere invertito con politiche di sostegno al lavoro femminile, con politiche di welfare per la genitorialità, con strumenti di condivisione del lavoro di cura; non si affronta riducendo la prossimità dei servizi".

Nel corso dell'ultimo anno, spiegano i sindaci, "abbiamo un clima di incertezza che questa situazione ha generato e che ha richiesto pazienti momenti di informazione da parte degli operatori alle singole donne. Sono partite con determinazione, grazie alla competenza dei professionisti di Campostaggia e del Consultorio, nuove azioni organizzative e di valorizzazione dei servizi per la gravidanza, per il parto e per il dopo parto. Non si liquida tutto ciò come una pratica da sbrigare. Stiamo parlando di una eccellenza riconosciuta in modo trasversale".

Dal dialogo con la Regione Toscana, i sindaci riferiscono di aver ricevuto rassicurazioni sulla richiesta di un incontro urgente con il Ministero "per rappresentare la peculiarità del nostro punto nascita. Ne siamo contenti e chiediamo con forza che si concretizzi al più presto questa opportunità".

I sindaci chiedono che "Campostaggia abbia gli stessi tempi e le stesse opportunità che altre realtà hanno avuto per misurare gli effetti delle azioni messe in campo. Chiediamo - aggiungono - che il Ministero per la Salute esamini la qualità e le caratteristiche del nostro punto nascita, capace, anche in questi mesi, di introdurre ulteriori novità sul parto ispirate alla sua naturalità".

Tra le proposte, i sindaci chiedono "che il Ministero della Salute ascolti ed esamini i contenuti della proposta tecnica di accordo interaziendale tra Campostaggia e Le Scotte".

"Chiediamo ai nostri Consiglieri Regionali di supportare ogni iniziativa della Regione finalizzata alla possibilità di continuare far nascere bambini in Valdelsa. Chiediamo a tutte e a tutti i Parlamentari eletti in questo territorio di sostenere con il Ministero della Salute ogni iniziativa finalizzata alla possibilità di continuare a far nascere bambini in Valdelsa".

"Noi ci auguriamo che questo Paese torni a credere nel proprio futuro e che la curva demografica cambi direzione, ma nel frattempo dobbiamo essere consapevoli che smantellare un reparto come questo non è un'azione 'temporanea', significa compiere una scelta senza ritorno, liquidare la storia e la qualità che hanno fatto di questo presidio un'eccellenza e ridurre le opportunità in Valdelsa. Noi questo non possiamo accettarlo", conclude la nota.

Da qui l'appello finale alla partecipazione: "Invitiamo tutte le forze sociali, politiche, associative, istituzionali, le donne e gli uomini di questo territorio a manifestare con noi".

I sindaci

Susanna Cenni, Poggibonsi

David Baroncelli, Barberino Tavarnelle Andrea Pieragnoli, Casole d'Elsa Giuseppe Stiaccini, Castellina in Chianti Giovanni Campatelli, Certaldo Piero Pii, Colle di Val d'Elsa Sergio Marzocchi, Gambassi Terme Andrea Frosini, Monteriggioni Francesco Guarguaglini, Radicondoli Andrea Marrucci, San Gimignano

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