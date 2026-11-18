Dopo il comunicato a sostegno delle studentesse e degli studenti delle scuole occupate fiorentine, che ha raccolto oltre mille sottoscrizioni, le promotrici e i promotori tornano a lanciare un appello alla mobilitazione. Questa volta l’obiettivo è portare in piazza il mondo della conoscenza in occasione dello sciopero generale indetto dalla CGIL per venerdì 20 novembre.

L'appello, dal titolo 'Cogito ergo partecipo', è promosso da docenti e lavoratrici e lavoratori della conoscenza di Firenze e invita insegnanti, ricercatrici e ricercatori, personale ATA, studentesse e studenti a partecipare insieme alla manifestazione, dando vita a uno spezzone unitario e riconoscibile dedicato alla scuola, all'università, alla ricerca, alla cultura e alla formazione.

Il ritrovo è fissato per venerdì 20 novembre alle ore 9 in piazza Indipendenza. "Portiamo cartelli, parole, frasi, idee e tutta la nostra energia per dare forza alla nostra voce e far vedere che insieme possiamo essere forza collettiva", è l'invito rivolto dalla CGIL.

L'appello

"Siamo partiti in Mille. È ora di vederci in piazza

Mille firme, mille voci, mille motivi per dire che la conoscenza non può essere lasciata indietro.

Mille persone che hanno scelto di firmare e di prendere posizione: lavoratrici e lavoratori della scuola, ma anche dell’università, della ricerca, della cultura, della formazione.

Un migliaio di firme che è un punto di partenza. Un ottimo punto di partenza.

Ma un punto da cui partire, e non un risultato raggiunto di cui compiacersi.

È arrivato il momento di portare nelle piazze i nostri corpi. Incarnare il nostro dissenso.

Nelle scorse settimane, come insegnanti siamo scesi/e in strada a fare lezioni dai marciapiedi ed i post hanno avuto 186.000 visualizzazioni.

In realtà eravamo noi ad essere stati/e interrogati/e e abbiamo semplicemente risposto all’appello.

Ora c’è un altro appello a cui rispondere con la nostra presenza e la nostra forza: lo sciopero generale del 20 novembre, indetto dalla CGIL, per l’intera giornata nei settori pubblico e privato.

Che quelle visualizzazioni si facciano corpo, un vero corpo docente, per dare una lezione a chi ci governa!

Per questo non possiamo mancare allo sciopero generale del 20 novembre: una giornata di mobilitazione per salari e rinnovi contrattuali, per pensioni dignitose, per un fisco più giusto, per la sanità, per politiche sociali lungimiranti, per un lavoro stabile, per il diritto alla casa.

Ma quella giornata sarà importante perché, accanto alle rivendicazioni del lavoro, ci saranno quelle dei tanti giovani e delle tante giovani che si sono impegnati nelle scorse settimane in occupazioni e proteste: e noi, come docenti, vogliamo unire la nostra voce alla loro per il diritto allo studio, per il contrasto alla precarietà, per una scuola pubblica, affinché ricerca e conoscenza siano beni comuni e imprescindibile investimento per il futuro del Paese.

Invitiamo tutte e tutti coloro che hanno firmato la piattaforma, insieme a colleghe e colleghi, studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori, lavoratrici e lavoratori della conoscenza, personale ATA a costruire insieme una presenza comune e riconoscibile nel corteo.

Per questo vogliamo costruire nel corteo uno spezzone riconoscibile della scuola, dell’università, della ricerca, della cultura e della formazione.

Essere insieme, darsi una forma, essere “corpo”.

La scuola, l’università, la ricerca e la cultura sono la base della democrazia.

E la base della democrazia non si può tagliare.

Ecco perché serve il nostro spezzone della conoscenza.

Uno spezzone per ricordare che senza conoscenza non c’è crescita.

Senza istruzione non c’è uguaglianza.

Senza ricerca non c’è innovazione.

Senza cultura non c’è democrazia.

Siamo partiti in 1000.

Insieme prendiamo forma.

Insieme siamo forza.

È solo l’inizio".

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