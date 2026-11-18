L’Aula di palazzo del Pegaso, con voto unanime, ha nominato la Commissione regionale per le Pari Opportunità (Cpo). Venti le componenti della neo Cpo, che il presidente della Prima commissione, Vittorio Salotti (Casa Riformista), ha elencato nel suo intervento: Rita Biancheri, Sara Bimbi, Francesca Brogi, Agnese Buti, Francesca Cecchi, Sondra Cerrai, Federica Di Sarcina, Loredana Dragoni, Monica Giommetti, Niccoletta Gullace, Claudia Martini, Chiara Mazzei, Patrizia Ovattoni, Monica Paffetti, Giulia Periccioli, Veronica Poli, Laura Rimi, Carmen Rosario Rosales Dulanto, Francesca Torricelli, Donatella Turchi
Fonte: Toscana Consiglio Regionale
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