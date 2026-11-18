Cristina Laddaga è la nuova direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Recupero e Rieducazione Funzionale di Pisa dell’Azienda USL Toscana nord ovest. La nomina, della durata di cinque anni e rinnovabile, è stata formalizzata con l’atto aziendale numero 1113/2026, al termine della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direzione.

“Questa nomina - dichiara Cristina Laddaga - rappresenta per me il riconoscimento di un lungo percorso professionale che mi ha visto costantemente impegnata sul territorio delle province di Pisa e Livorno, percorso partito nel 2000 dal Centro di Riabilitazione di Campiglia M.ma e costruito attraverso una lunga esperienza nella medicina riabilitativa e nella gestione dei servizi sanitari. La riabilitazione è una risorsa preziosa, un settore strategico perché consente di guidare le persone nel recupero delle capacità funzionali e dell'autonomia, con ricadute dirette sulla loro qualità di vita. Lavoreremo per consolidare i percorsi assistenziali, rafforzare l'integrazione tra ospedale e territorio e rispondere in maniera sempre più appropriata ai bisogni dei pazienti”.

“Affidiamo la guida di una struttura importante – afferma Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest – a una professionista che conosce profondamente il sistema sanitario aziendale e che ha maturato una significativa esperienza sia sul versante clinico sia su quello organizzativo. La riabilitazione rappresenta un elemento fondamentale della continuità assistenziale e del recupero dell'autonomia delle persone. Sono certa che la dottoressa Laddaga saprà valorizzare le competenze dei professionisti e contribuire allo sviluppo di servizi sempre più integrati e vicini ai cittadini”.

Percorso professionale. Nata a Pisa, 62 anni, Cristina Laddaga si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa nel 1993, conseguendo nello stesso anno l’abilitazione professionale. Nel 1997 ha ottenuto, sempre all’Università di Pisa, la specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa.

Nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza clinica e gestionale, ricoprendo diversi incarichi di responsabilità nell'ambito della riabilitazione. È stata nominata direttrice della struttura di Riabilitazione nell'allora Azienda USL 5 di Pisa e successivamente nell'ex Azienda USL 6 di Livorno assumendo anche la responsabilità della Riabilitazione dell'Area Sud dell'Azienda USL Toscana nord ovest.

Durante la pandemia Covid-19, sotto la sua direzione, la struttura di Campiglia Marittima è stata riconvertita per accogliere pazienti positivi al virus che necessitavano di specifici percorsi riabilitativi.

Alla formazione specialistica ha affiancato quella manageriale, conseguendo nell'anno accademico 2010-2011 l'attestato di formazione per direttori di struttura complessa rilasciato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Dal 1° febbraio 2024 al 1° agosto 2025 ha inoltre ricoperto l'incarico di direttrice della Società della Salute di Pisa, fino allo scioglimento del consorzio.

Fonte: Azienda Usl Toscana Nord Ovest - Ufficio Stampa

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