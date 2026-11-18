“Sanità Codice Rosso”: oggi la FP CGIL Firenze ha promosso in piazza Santissima Annunziata, davanti allo Spedale degli Innocenti, da sei secoli simbolo dell’assistenza pubblica in città, un’iniziativa per denunciare gli effetti della legge di bilancio sul Servizio sanitario nazionale e sull’assistenza agli anziani. In piazza sono stati allestiti due presidi simbolici, sorta di ospedali da campo, l’“Ospedale Santa Attesa” e la “RSA Villa Pazienza”, con davanti le sedie vuote delle liste d’attesa: la sanità che ci aspetta se le scelte del Governo non cambieranno.

Il sistema ospedaliero. I nuovi tagli si aggiungono a una situazione già drammatica, che mette a rischio i servizi. Nelle aziende sanitarie fiorentine mancano almeno 100 infermieri, 60 OSS, 20 tecnici di radiologia. Sono carenze di organico che derivano dal tetto di spesa sul personale imposto a livello nazionale, che blocca il turn over a livello locale. Una situazione non più accettabile, che comincia a intaccare la qualità e la sicurezza dell’assistenza ai cittadini. Sempre più spesso i carichi di lavoro diventano insostenibili, con un aumento delle malattie professionali e delle limitazioni tra il personale, mentre maternità e malattie lunghe non vengono sostituite. Il tanto annunciato quanto necessario potenziamento del territorio, con Case e Ospedali di Comunità, rischia di restare sulla carta, vanificando gli investimenti fatti finora e trasformando le nuove strutture in cattedrali nel deserto, se il Governo non stanzia le risorse per assumere il personale.

Una sanità senza futuro. Il calo delle vocazioni verso le professioni sanitarie è uno dei segnali più preoccupanti per il futuro della sanità pubblica. Le domande di ammissione ai corsi di laurea in Infermieristica sono diminuite del 18% tra il 2023 e il 2025: una crisi di attrattività che affonda le radici nelle condizioni di lavoro, nelle retribuzioni inadeguate, nei carichi sempre più pesanti e nelle scarse prospettive di valorizzazione professionale. Una situazione destinata ad aggravarsi con i pensionamenti: nell’area fiorentina si stima l’uscita del 20% degli infermieri e del 18% degli OSS. Sono stime, non pensionamenti già accertati, ma mostrano la dimensione del problema. Il rischio concreto è che i nuovi professionisti non bastino a sostituire chi lascia, aggravando la carenza di organici, aumentando ancora i carichi di lavoro e compromettendo la qualità dell’assistenza.

Le liste d’attesa. A Firenze città, a luglio e agosto, per una risonanza al rachide cervicale programmabile servivano in media 208 giorni, contro un limite di 120. Per un’ecografia ostetrica 179 giorni, contro un limite di 30. Per una risonanza al ginocchio 188, per una TAC al torace 147 (monitoraggio ASL Toscana Centro). Le urgenze reggono solo grazie a chi lavora nei servizi; tutto il resto va fuori tempo. In Toscana più di una prima visita su cinque supera i tempi massimi, e va peggio dell’anno scorso (Agenas, settembre 2026). Chi può si rivolge al privato, chi non può aspetta o rinuncia a curarsi.

Le RSA. In provincia di Firenze sono 490 le persone in lista d’attesa per un posto in RSA. Le rette pesano interamente sulle famiglie che non rientrano nei contributi comunali: fino a 3.200 euro al mese. La complessità degli ospiti è molto cambiata e le RSA hanno sempre più un carattere sanitario, ma i parametri di assistenza non sono adeguati alle condizioni reali delle persone. Mancano infermieri e OSS, e il personale insufficiente è ormai la norma: un OSS si trova spesso ad assistere anche 13 ospiti. Di notte spesso non ci sono infermieri e gli OSS non bastano; nelle strutture su più piani, in alcuni casi, interi piani restano scoperti. Intanto chi ci lavora regge turni scoperti con contratti fermi da anni.

La manovra. Il Governo riduce il peso della sanità pubblica: il fondo sanitario scenderà al 5,83% del PIL nel 2029. In Toscana mancano fino a 550 milioni per il 2027. Agli over 75 la legge di bilancio offre un bonus da 82 centesimi al giorno. Serve un vero piano di rilancio della sanità pubblica e del sistema sociosanitario: risorse, sblocco dei tetti di spesa sul personale, assunzioni e salari adeguati per chi lavora negli ospedali, nella sanità privata e nelle RSA.

Il flashmob. L’iniziativa in piazza Santissima Annunziata si è chiusa con un flashmob. Sulle note di una sirena d’ambulanza lavoratrici e lavoratori della sanità pubblica, privata e delle RSA hanno preso posto sulle sedie della lista d’attesa, ognuna con appesa una storia: “Ha rinunciato”, “È passata al privato”, “Il posto è arrivato. Lui no”. Sul suono di un battito cardiaco, poi del monitor che rallenta fino alla linea piatta, si sono alzati e hanno sfilato sul tappeto rosso con i cartelli “Per una sanità davvero pubblica” e “Per un’assistenza davvero pubblica”, girandoli infine sulla scritta “20 novembre, sciopero generale”. In piazza sono rimaste le sedie vuote.

L’iniziativa di oggi si inserisce nel percorso di mobilitazione verso lo sciopero generale di venerdì 20 novembre.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

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