Due storie radicate nelle rispettive realtà, al servizio delle comunità, e un progetto comune per affrontare le nuove sfide del welfare toscano. Le cooperative sociali Il Girasole, attiva soprattutto nell’area metropolitana fiorentina e in altri Comuni toscani, e Pane e Rose, storica realtà pratese, si sono fuse dando vita ad una nuova cooperativa sociale: Nivera. La nuova realtà avrà oltre 1.400 dipendenti, di cui oltre 600 soci e sedi operative a Firenze e Prato.

La presidente sarà Francesca Bottai, attuale presidente del Girasole, e vicepresidente Tommaso Rindi, attuale presidente di Pane e Rose.

“Con Nivera vogliamo dare una prospettiva nuova a due percorsi importanti della cooperazione sociale toscana. Mettere in comune esperienze, professionalità e relazioni ci consentirà di sviluppare risposte più efficaci e innovative ai bisogni delle persone. L’obiettivo - dicono Bottai e Rindi - è rafforzare il nostro contributo al welfare, mantenendo saldo il legame con le comunità in cui siamo cresciuti”.

“Il valore di questa scelta non si misura soltanto nelle dimensioni della nuova organizzazione. Vogliamo favorire la crescita professionale di socie e soci, condividere le competenze sviluppate nei diversi servizi e valorizzare le esperienze che ciascuna realtà ha costruito nel proprio territorio. Una struttura più solida deve essere uno strumento per sostenere il lavoro sociale - sottolineano presidente e vicepresidente di Nivera - non un obiettivo fine a sé stesso”.

“Mettere insieme le due realtà significa anche affrontare con strumenti più adeguati i bisogni delle famiglie, della popolazione anziani, dei giovani e delle fasce vulnerabili della popolazione. Vogliamo rafforzare il partenariato con le amministrazioni pubbliche, i soggetti del Terzo Settore, il sistema delle imprese e i vari attori economici che agiscono sul territorio. - proseguono Rindi e Bottai - contribuendo a costruire politiche di welfare efficaci e accessibili. La cooperazione sociale può svolgere un ruolo essenziale quando coniuga capacità progettuale, responsabilità verso i lavoratori e vicinanza alle persone”.

“Abbiamo scelto di guardare avanti senza disperdere il patrimonio costruito negli anni da Girasole e Pane e Rose. Le radici territoriali resteranno un riferimento fondamentale - concludono Bottai e Rindi - mentre il lavoro comune ci permetterà di affrontare con maggiore solidità e competenza le sfide future. Vogliamo che Nivera sia una realtà vicina alle persone, capace di crescere attraverso la collaborazione e di tradurre questa scelta in opportunità concrete per le comunità”.

Fonte: Il Girasole - Ufficio Stampa

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