Un calendario fotografico con i protagonisti del Gioco del Ponte per sostenere l'Associazione Senologica Internazionale di Pisa. Si chiama “Insieme oltre l'ostacolo” l'iniziativa promossa da Roberto Riccetti insieme ai figuranti di Mezzogiorno, con il patrocinio del Comune di Pisa. Le fotografie sono state realizzate gratuitamente da Lorenzo Salvatori presso l'associazione Ippica in Battaglino.

«Il Gioco del Ponte è una delle tradizioni più sentite dai pisani, capace di coinvolgere tante persone durante tutto l'anno – dichiara il vicesindaco e assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini. Questa iniziativa dimostra come la passione per il Gioco possa trasformarsi anche in un gesto concreto di solidarietà. I protagonisti di Mezzogiorno hanno scelto di mettersi in gioco personalmente per sostenere un'associazione impegnata in un ambito particolarmente delicato come quello delle patologie del seno. Ringrazio Roberto Riccetti e tutti coloro che hanno contribuito gratuitamente alla realizzazione del calendario. Come Amministrazione comunale abbiamo concesso volentieri il patrocinio a un progetto che mette insieme una delle nostre tradizioni più importanti e un gesto di attenzione verso chi affronta la malattia».

Il progetto nasce da un'idea di Roberto Riccetti, che ha voluto dedicarlo anche alla memoria della compagna Roberta, scomparsa a causa di un tumore al seno. L'obiettivo è raccogliere fondi a favore dell'Associazione Senologica Internazionale di Pisa, attraverso un'iniziativa che coinvolge direttamente i protagonisti della manifestazione storica cittadina e che intende sensibilizzare sull'importanza della solidarietà e del sostegno a chi affronta la malattia.

Come acquistare il calendario. Il calendario “Insieme oltre l'ostacolo” è disponibile a fronte di una donazione di 10 euro. Per richiederne una copia è possibile contattare direttamente i cavalieri di Mezzogiorno attraverso i canali social oppure rivolgersi a Roberto Riccetti tramite WhatsApp al numero 389 8917878. L'intero ricavato sarà devoluto all'Associazione Senologica Internazionale di Pisa.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

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