Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS apre al mondo della Scuola oltre 250 luoghi in tutta Italia. Nel corso delle “Giornate FAI per le scuole”, arrivate alla 15ª edizione, studenti di ogni ordine e grado potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali: gli Apprendisti Ciceroni, anch’essi studenti, partecipanti con la loro classe a un progetto educativo che, ideato dal FAI ormai 30 anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno, non solo formandoli, ma facendone i protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio.

Nate sul modello delle più famose Giornate FAI di Primavera e di Autunno, le “Giornate FAI per le scuole” sono esclusivamente riservate al mondo scolastico. Per un’intera settimana, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti apriranno le porte solo agli studenti, di ogni ordine e grado, e agli Apprendisti Ciceroni che li guideranno, appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i loro docenti.

Una manifestazione che nel 2025 ha visto la partecipazione di 7.500 Apprendisti Ciceroni e di 36.000 studenti in totale e un'esperienza formativa eccezionale, basata sul concetto dell’educazione tra pari, e che rivoluziona il tradizionale rapporto tra docente e discente per favorire nei ragazzi la scoperta diretta e attiva del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, e infondere il desiderio di partecipare, da cittadini di oggi e di domani, alla sua tutela e valorizzazione.

Anche per le “Giornate FAI per le scuole” del 2026, i beni aperti in tutta Italia, grazie alle Delegazioni e ai Gruppi FAI diffusi e attivi in tutte le regioni, sono di diverse tipologie e offrono alle scuole di ogni ordine e grado ricchi spunti didattici, dall’arte alla storia, dalla natura alla scienza, grazie a visite in edifici storici e istituzionali, luoghi legati alla storia del nostro Paese, teatri e beni naturalistici.

“Giornate FAI per le scuole” sono un modo concreto di partecipare alla missione del FAI: la manifestazione, infatti, è riservata alle Classi Amiche FAI (quasi 3.000 nel 2025), ovvero alle classi che, tramite i loro docenti, si sono iscritte al FAI potendo così beneficiare di questa come di altre proposte didattiche pensate per la Scuola, in un programma ricco e vario che accompagna l’intero anno scolastico.

Martedì 27 ottobre, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, il FAI ha presentato il programma nazionale “FAI per la Scuola” 2026-2027, di cui le “Giornate FAI per le scuole” sono uno dei quattro pilastri.

Un altro progetto è proprio “Apprendisti Ciceroni” che dal 1996 a oggi ha visto la partecipazione di oltre 600.000 studenti nelle Giornate FAI, di cui più di 68.000 solo nelle Giornate FAI per le Scuole; completano il programma nazionale le visite didattiche nei 75 Beni del FAI in tutta Italia e il concorso nazionale, quest’anno dal titolo “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, che offre agli studenti l’occasione di ideare un progetto di “pace attiva”, ovvero di farsi attivi promotori di pace nella loro comunità.

La partecipazione alle “Giornate FAI per le scuole” e l’adesione al progetto “Apprendisti Ciceroni” sono alcune delle opportunità legate all’Iscrizione Classe Amica FAI che offre, ad esempio, anche l’accesso a una speciale piattaforma e-learning per approfondire le professioni dei Beni Culturali attraverso video e contenuti esclusivi.

Per la realizzazione dell’articolato programma di “FAI per la Scuola”, che ha coinvolto a oggi più di 4 milioni di bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di II grado, il FAI opera in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto nell’ottobre 2023, che si fonda sui principi costituzionali incarnati dagli articoli 9 e 118, secondo i quali il singolo cittadino può e deve fare la sua parte anche nella tutela e nella cura dell’ambiente che ci circonda.

Il FAI opera da oltre cinquant’anni per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’offerta formativa secondo le direttive delle recenti linee guida ministeriali.

La quindicesima edizione delle Giornate FAI per le scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province autonome italiane.

Si ringraziano, inoltre, Regione Campania e Regione Lombardia per i contributi concessi e Fondazione CARICAL per il sostegno. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

AGN ENERGIA, operatore energetico nazionale, dal 1958 al servizio di famiglie e imprese e da undici edizioni main sponsor dell’evento, rinnova il proprio impegno a favore dell’educazione delle nuove generazioni e della conoscenza del territorio. Un impegno che prende forma attraverso La Città dell’Energia, il progetto di responsabilità sociale d’impresa con cui AGN ENERGIA promuove la partecipazione dei dipendenti e il dialogo con le comunità locali, mettendo in relazione persone, scuole e realtà del territorio.

Ne sono espressione il percorso didattico I Detective dell’Energia e il contest #LATUAIDEAGREEN, che invitano gli studenti a comprendere il valore dell’energia e delle risorse e a tradurre questa consapevolezza in idee e comportamenti responsabili nella vita quotidiana.

AGN ENERGIA inoltre destinerà un contributo alla manutenzione annuale dell’Abbazia di Cerrate, Bene FAI nella provincia di Lecce, uno dei più importanti complessi monastici dell’Italia meridionale.

Sponsor dell’evento è Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, che rinnova la propria vicinanza al FAI nell’ambito di una più ampia collaborazione a sostegno dei principali progetti della Fondazione contribuendo a promuovere un turismo sostenibile e a favorire la scoperta dei luoghi più significativi del patrimonio culturale italiano.

La formazione e la crescita delle persone rappresentano da sempre un elemento centrale per Italo, che traduce questo impegno dentro e fuori l’azienda attraverso progetti dedicati alle nuove generazioni, iniziative didattiche e di orientamento nonché azioni concrete a supporto della comunità.

Il progetto Apprendisti Ciceroni è realizzato anche grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concesso per l’anno 2025 ai sensi dell’articolo 72, primo comma, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. nell’ambito del progetto A porte aperte.

TRA I BENI APERTI IN TOSCANA

FIRENZE

Palazzo Cerretani

Il Palazzo dei Cerretani si trova nel centro di Firenze, in Piazza dell'Unità Italiana, a pochi metri dalla Stazione di Santa Maria Novella. L'edificio, oggi sede di uffici della Giunta Regionale, ospita dal 2016, al pianterreno, la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo che raccoglie documentazione giuridico-legislativa e dell'identità toscana.

Il percorso della visita si svilupperà esclusivamente negli ambienti del piano terreno, oggi occupati dalla biblioteca, e permetterà di apprezzare anche alcuni elementi rivelati dalle indagini archeologiche: una villa rustica vinaria del I secolo d.C. nel sottosuolo e resti medievali, tra cui una turris del XII secolo in pietra, con feritoie ancora visibili al piano terreno.

Il palazzo fu costruito dalla famiglia Cerretani tra il Cinquecento e il Settecento attraverso l'accorpamento di immobili preesistenti. Dopo l'estinzione del ramo fiorentino della famiglia e diversi passaggi di proprietà, nell’Ottocento venne ceduto alla Società Anonima per le Strade Ferrate (poi Ferrovie dello Stato).

Questo atto segnò la fine dell'uso residenziale nobiliare, trasformando il complesso in un polo di uffici e servizi, ampliato infine nel Novecento con l'ala sull'attuale Piazza Stazione. Palazzo Cerretani è pertanto un felice e straordinario connubio architettonico che custodisce la storia urbana di Firenze, dalle origini romane al Razionalismo.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Agnoletti di Sesto Fiorentino (FI).

PISA

Nel quartiere di San Francesco: chiese medievali e palazzi ottocenteschi

Una passeggiata di circa 500 metri nel centro cittadino costituirà l’occasione per capire la storia della città, accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni.

Rinnovata e risanata durante l'Ottocento con l'apertura di via Cavour e la costruzione di palazzi per l'affitto, questa porzione del quartiere di San Francesco, nel cuore del centro storico di Pisa, conserva importanti chiese medievali. Inserite in un fitto tessuto urbano di vicoli e case-torri, le strutture sono oggi parte integrante della vita culturale cittadina, pur mantenendo il fascino di un angolo di Pisa più appartato e autentico rispetto ai flussi turistici principali.

La chiesa di Sant’Andrea che, dopo un lungo abbandono, negli anni '80 è stata trasformata in uno spazio teatrale d'avanguardia, è divenuta crocevia di artisti e compagnie tra le più importanti della scena contemporanea.

Il percorso prosegue negli interni di San Pierino e il suo strabiliante pavimento cosmatesco, uno dei rari esempi in Toscana e risalente al XII secolo.

Stimolati dagli Apprendisti Ciceroni, infine, le classi scopriranno, attraverso un'attività ludica, l’intervento di risanamento voluto dai Lorena e individueranno un'altra chiesa con peculiari caratteristiche: San Luca.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Galilei Pacinotti di Pisa.

LOCALITÀ SAN CASCIANO, CASCINA (PI)

Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano

Fondata probabilmente su un preesistente insediamento tardo-antico, la struttura attuale risale principalmente ai secoli XI e XII. La sua evoluzione è strettamente legata alla Repubblica di Pisa e alla sua espansione nel Valdarno.

Nel XII secolo, l'edificio fu oggetto di un radicale rinnovamento decorativo, simbolo del prestigio ecclesiastico e civile pisano. Con il passaggio sotto il dominio di Firenze (XV secolo), la pieve subì trasformazioni barocche interne, in gran parte rimosse dai restauri del XX secolo per restituire il rigore romanico originario.

L'architettura rappresenta una delle massime espressioni del Romanico Pisano. La facciata, divisa in due ordini, presenta le caratteristiche arcate cieche e losanghe incassate tipiche dello stile buschetiano (lo stesso del Duomo di Pisa).

L'interno è a tre navate divise da colonne con capitelli corinzi reimpiegati e finemente scolpiti. Gli altari laterali, realizzati dal Seicento all'Ottocento, mostrano l'importanza della pieve.

Elemento di eccezionale valore è l'apparato scultoreo dei tre portali, attribuito a Biduino, scultore attivo nel XII secolo. La sua opera si distingue per un linguaggio plastico rigoroso e simbolico.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Antonio Pesenti, Cascina (PI).

Per informazioni:

www.faiscuola.it

www.giornatefaiperlescuole.it

Mail: scuola@fondoambiente.it

Fonte: FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS